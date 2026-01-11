Đồ hộp Hạ Long và lùm xùm 120 tấn thịt lợn bệnh

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cùng ba nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long giải trình rằng toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Liên tiếp những năm gần đây, doanh thu của hệ sinh thái Đồ hộp Hạ Long lao dốc, lợi nhuận sụt giảm mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, công ty này còn có biến động về nhân sự, nhiều cổ đông lớn rút lui.

Năm 2025, hơn 218.000 sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Riêng trên Shopee, người tiêu dùng TPHCM chi tới 4,5 tỷ đồng để mua sản phẩm này.

Nhiều hệ thống siêu thị lớn đã gỡ khỏi kệ hàng các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong khi chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về vụ 120 tấn thịt lợn.

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty CP Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long.

Động thái của Nestlé Việt Nam sau công văn của Bộ Y tế về lô sữa cho trẻ em

Theo thông tin mới được phát đi từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp này cho biết, đã tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được nhập khẩu bởi Nestlé Việt Nam.

Trước đó, ngày 7/1, Bộ Y tế đã có công văn khuyến cáo sau khi Nestlé thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ em do lo ngại nhiễm loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Các lô trái phiếu bất thường của Ngọc Thiên Global khiến Tổng giám đốc bị khởi tố

CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global cùng doanh nghiệp liên quan đã phát hành nhiều lô trái phiếu giá trị hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo dữ liệu trên HNX và báo cáo tài chính, nhiều thông tin quan trọng chưa được công bố đầy đủ.

Ngọc Thiên Global có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên, ngành nghề chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Ngân hàng Nhà nước siết điều kiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Theo Thông tư 60/2025/TT-NHNN, tổ chức tín dụng chỉ được góp vốn, mua cổ phần khi đáp ứng hàng loạt điều kiện về an toàn vốn, giới hạn đầu tư, kinh doanh có lãi và tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong thời gian quy định.

Muốn mở chi nhánh, ngân hàng phải có lãi

Số lượng phòng giao dịch của một ngân hàng tại khu vực nội thành Hà Nội hoặc TPHCM không quá 20 phòng giao dịch. Ảnh: LPBank

NHNN vừa ban hành Thông tư 61 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, trong đó đặt ra các điều kiện và giới hạn cụ thể đối với việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Mỗi ngân hàng thương mại chỉ được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại nội thành Hà Nội hoặc TPHCM, đồng thời chỉ được mở chi nhánh, phòng giao dịch khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động và tỷ lệ nợ xấu.

GDP tăng 8,02%, sản lượng điện chỉ tăng 4,9%

Theo Cục Thống kê, GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Trong khi đó, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tập đoàn này công bố tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt 287,85 tỷ kWh, tăng 4,9% so với năm 2024.

Hết xăng dầu, dân gặp khó: Đặc khu Phú Quý lập tức vào cuộc

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quý cho biết, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn đang bị gián đoạn, cả 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã thông báo tạm ngưng bán do hết hàng và sẽ cung cấp trở lại khi thời tiết thuận lợi.

Tối 5/1, UBND Đặc khu Phú Quý cho biết đã phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ tạm ứng xăng dầu để kịp thời phục vụ người dân trên đảo.

Hà Nội: Doanh nghiệp tư nhân thưởng Tết cao kỷ lục, có nơi hơn 600 triệu đồng

Tổng hợp nhanh của Sở Nội vụ Hà Nội từ báo cáo của hơn 3.100 doanh nghiệp cho thấy, mức lương và thưởng Tết năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa các khối doanh nghiệp.

Mức tiền lương và thưởng Tết 2026 của người lao động tiếp tục có sự chênh lệch lớn giữa các loại hình doanh nghiệp. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức thưởng cao nhất, lên tới hơn 600 triệu đồng/người.

Từ 15/2, quảng cáo online chỉ được chờ tắt tối đa 5 giây

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng.

Nghị định 342/2025 quy định từ 15/2, thời gian chờ tắt quảng cáo online tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.

Khách quốc tế cao kỷ lục, du lịch Việt Nam năm 2025 thắng lớn

Số liệu do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2 triệu lượt người, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024.

Đây là lần đầu tiên ngành du lịch đạt được cột mốc ấn tượng này. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam đạt mục tiêu thu hút lượng khách quốc tế cao hơn trong những năm tới.

Ba lần lập đỉnh mới đầu năm: VN-Index lên 1.835 điểm, sàn 230 tỷ USD nổi sóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch 7/1. Lúc 9h18, chỉ số VN-Index tăng thêm khoảng 20 điểm, lên trên 1.835 điểm - mức kỷ lục mới trong phiên.

Đây là một tín hiệu tích cực ngay đầu năm mới. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Hồ Hùng Anh tiếp tục bứt phá.

Bộ Công Thương đề xuất loạt quy định mới về điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp và Nghị định 58/2025 quy định chi tiết Luật Điện lực liên quan đến phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất loạt quy định mới liên quan đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và cơ chế mua bán sản lượng điện dư.