Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cùng ba nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Ông Trương Sỹ Toàn bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi), trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Tại Halong Canfoco, ông Toàn từng đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty. Đến tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ 2015-2021, ông Toàn còn đảm nhận vai trò người công bố thông tin của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ông Trương Sỹ Toàn có trách nhiệm điều hành trong vụ việc thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ. Ảnh: Thu Hằng

Tháng 6/2021, ông Trương Sỹ Toàn tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Halong Canfoco, thay thế cho ông Kek Chin Ann (người Malaysia). Đúng một năm sau đó, ông Toàn được tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Đáng chú ý, dưới thời ông Trương Sỹ Toàn dẫn dắt, kết quả kinh doanh của Halong Canfoco lập đỉnh rồi lao dốc.

Theo thông tin Halong Canfoco công bố, năm 2021 - năm đầu tiên ông Toàn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc - doanh thu thuần của công ty đạt hơn 864 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,42 tỷ đồng. Đây cũng là năm Halong Canfoco ghi nhận doanh thu cao nhất sau gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

Thế nhưng, ở những năm tiếp theo, doanh thu và lợi nhuận của công ty bắt đầu lao dốc. Cụ thể, năm 2022, doanh thu của công ty này chỉ đạt khoảng 608 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm chỉ còn hơn 16 tỷ đồng. Đến năm 2023, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục sụt giảm, lần lượt còn gần 742 tỷ đồng và 12,97 tỷ đồng.

Năm 2024, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu gần 682 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ đồng so với năm 2023; lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 2,13 tỷ đồng, giảm hơn 9,94 tỷ đồng so với năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu công ty chỉ đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,5 tỷ đồng - mức tăng mạnh so với kết quả cả năm trước đó.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Theo đó, các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về công ty để sản xuất thực phẩm đóng hộp, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, số thịt này đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan công an xác định, trong số 120 tấn thịt lợn nói trên, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2 tấn vào chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp.

Giải trình sự việc trên, ngày 8/1, Halong Canfoco cho hay toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Halong Canfoco khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

Song, ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, công an bắt thêm ba người thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty, gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng; bà Bùi Thị Thoan, nhân viên phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; bà Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào. Những người này bị xác định có vai trò trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.