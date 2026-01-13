Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc liên quan đến khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đưa vào sản xuất tại Halong Canfoco.

120 tấn thịt lợn nhiễm dịch bệnh, có mẫu dương tính vi khuẩn Salmonella

Báo cáo nêu rõ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng (PC03) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 15C-298.81 do ông Lê Bá Doanh (trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô BKS 34C-317.36 do ông Trịnh Hà Việt (trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên thùng xe ô tô BKS 15C-298.81 có chứa thịt lợn nạc đã giết mổ, tổng trọng lượng là 790kg. Trên xe ô tô BKS 34C-317.36 có chứa các mảnh thịt lợn nạc đã giết mổ, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu, tổng trọng lượng là 484,5kg.

Ông Doanh và ông Việt đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.

Từ tháng 5/2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt lợn để bán cho ông Bùi Đức Trọng (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); ông Trọng bán cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Halong Canfoco tự đề nghị được tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn Hải Phòng. Ảnh: Thu Hằng

Halong Canfoco sau khi nhập hàng đã bảo quản tại kho lạnh 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, phường Ngô Quyền và sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).

PC03 đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, kết quả xét nghiệm đối với các mẫu phẩm lấy từ xe ô tô BKS 15C-298.81 và xe ô tô BKS 34C-317.36 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, có chỉ tiêu ô nhiễm E.coli vượt quá giới hạn cho phép.

Đối với thịt lợn, bì lợn trong kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 của Halong Canfoco, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu lấy tại kho 7D ngày 8/9/2025 dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; mẫu lấy tại kho 7A, 7B dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Tại kho 7D ngày 10/9/2025, có 6 mẫu đơn là thịt lợn nạc nhập kho theo từng ngày 21/7, 12/8, 4/9, 5/9, 6/9 và 7/9 năm 2025 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mẫu lấy tại kho 8H/215 Lê Lai (kho Halong Canfoco thuê của Công ty Nam An Khánh) ngày 10/9/2025 cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, tất cả mẫu lấy tại kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 Lê Lai ngày 10/9/2025 đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Halong Canfoco được thu gom từ các tỉnh ngoài địa bàn TP Hải Phòng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Từ ngày 18-29/9/2025, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy tổng số 260 mẫu để thực hiện giám định tư pháp.

Trong đó, nguyên liệu có nguồn gốc động vật lấy 95 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và 115 mẫu ô nhiễm vi sinh vật; đồ hộp, thành phẩm lấy 27 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản và sản phẩm thành phẩm lấy 23 mẫu xét nghiệm vi khuẩn Salmonella spp, E.coli, chì, Cadimi, Natri Benzoat.

Kết quả, 65/122 mẫu dương tính virus dịch tả lợn châu Phi, 8/115 mẫu có chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Salmonella spp); 23/23 mẫu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản, sản phẩm đồ hộp không phát hiện vi khuẩn Salmonella spp, chì, Cadimi, Natri Benzoat.

Theo báo cáo của các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, trong số các cơ sở được kiểm tra hàng năm (2023, 2024, 2025), đoàn có kiểm tra Halong Canfoco. Kết quả tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn Hải Phòng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cũng cho biết, trong quá trình phối hợp thực hiện đã yêu cầu Halong Canfoco thực hiện rà soát, truy xuất, thu hồi đối với sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu dương tính với dịch tả lợn châu Phi, vi khuẩn Salmonella spp...

Đồng thời, Sở đề nghị công ty thông báo ngay cho cá nhân, tổ chức là người tiêu thụ biết nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi để tự phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đơn vị đã quyết định tiêu hủy 790kg thịt lợn nạc của ông Lê Bá Doanh và 484,5kg thịt lợn nạc của ông Trịnh Hà Việt; tiêu hủy gần 132.380kg thịt lợn nạc do ông Bùi Đức Trọng mua của các ông Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán cho Halong Canfoco; Tiêu hủy hơn 4.141kg chả giò rế, gần 3.286kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do ông Bùi Đức Trọng bán cho Halong Canfoco.

Các hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella spp đang được bảo quản tại kho lạnh của Halong Canfoco buộc phải tiêu hủy gồm: gần 13.662kg bì xô lợn đông lạnh; 8.205kg da gà đông lạnh nhập khẩu, 6.030kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Halong Canfoco cũng đề nghị tiêu hủy 134 thùng, 10 hộp (mỗi thùng có 48 hộp) Patê cột đèn loại 90 gam/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025; tiêu hủy 156 thùng, 23 hộp (mỗi thùng có 48 hộp) Patê cột đèn loại 150 gam/hộp, ngày sản xuất 7/9/2025.