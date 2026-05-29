Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 15h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc có 2 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Đảng ủy xã Quảng Hà đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường bể bơi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Đ.X

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ nhỏ đang bơi dịch vụ tại bể bơi Trường THPT Nguyễn Du. Trong quá trình bơi, 3 cháu nhỏ bất ngờ bất tỉnh dưới nước, gồm: Nguyễn Đức T. (SN 2013), Nguyễn Đức P. (SN 2017, cùng trú xã Quảng Hà) và Nguyễn Thiên C. (SN 2017, trú xã Ba Chẽ).

Phát hiện sự việc, ông Vi Đình Minh, chủ bể bơi, cùng một số người có mặt tại hiện trường đã đưa 3 trẻ lên bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái - cơ sở 2 để cấp cứu.

Theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu Nguyễn Đức T. nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Cháu Nguyễn Đức P. được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến điều trị. Cháu Nguyễn Thiên C. hiện có sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi của bệnh viện.

Bể bơi tại Trường THPT Nguyễn Du, nơi xảy ra sự cố nghi liên quan đến điện giật. Ảnh: Đ.X

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng chuyên môn thuộc Phòng PC07 (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra khu vực mái che bể bơi và phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến nghi điện giật. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm việc với các cá nhân liên quan, đồng thời điều tra nguyên nhân và xử lý theo quy định.