Ngày 28/5, Công an phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) đã xử phạt hành chính ông Nguyễn An Phong (58 tuổi), chủ trung tâm dạy thêm - học thêm Nguyễn An Phong tại khu phố 22, phường Đạo Thạnh, liên quan vụ đánh học sinh gây thương tích.

Theo quyết định xử phạt, ông Phong bị phạt 7 triệu đồng và phải chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị cho nam sinh với số tiền hơn 2,7 triệu đồng.

Em B. bị ông Phong dùng cành cây đánh vào người, gây trầy xước tay trái, vai trái. Ảnh: T.X

Trước đó, ngày 22/4, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận đơn trình báo của bà N.N.D. (51 tuổi, ngụ địa phương) về việc cháu nội là em L.N.H.B. (13 tuổi, học sinh lớp 7) bị thầy dạy thêm môn Toán - là ông Phong dùng cây đánh gây thương tích.

Theo nội dung đơn, ngày 20/4, em B. đến học thêm tại cơ sở của ông Phong và gỡ bỏ miếng lót chống trầy trên bàn ghế của giáo viên.

Hai ngày sau, khi B. quay lại lớp, ông Phong dùng cành cây đánh vào người, gây trầy xước ở tay, vai trái và sưng vùng đầu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phong thừa nhận hành vi sai phạm do bức xúc với học sinh, đồng thời xác nhận có dùng cành cây đánh em B.

Qua xác minh, Công an phường Đạo Thạnh nhận định vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, hành vi của ông Phong vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình nên đã ra quyết định xử phạt hành chính. Hiện ông Phong đã chấp hành nộp phạt.

Theo cơ quan chức năng, ông Phong chỉ mở cơ sở dạy thêm, không giảng dạy tại bất kỳ trường học nào. Trước đây, ông từng là giáo viên tại tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển về giảng dạy ở tỉnh Tiền Giang cũ và nghỉ việc từ năm 1996 do hoàn cảnh gia đình.