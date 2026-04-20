Đa dạng hóa truyền thông, tháo gỡ “điểm nghẽn” tư duy

Thực tế cho thấy, thiếu thông tin là một trong những rào cản lớn khiến người dân chậm đổi mới phương thức sản xuất. Trước đây, tại xã Tây Sơn, không ít hộ dân vẫn duy trì tập quán canh tác lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, thậm chí còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhờ chủ động tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ, người dân Tây Sơn đã tích cực áp dụng công nghệ vào sản xuất.

Xác định rõ “điểm nghẽn” này, chính quyền xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp truyền thông theo hướng “đi trước một bước”, lấy thông tin làm nền tảng để thay đổi nhận thức.

Hiện nay, hệ thống 124 cụm loa truyền thanh được lắp đặt dọc các tuyến đường chính đã trở thành “xương sống” của mạng lưới thông tin cơ sở. Không chỉ tiếp sóng các chương trình từ trung ương và địa phương, xã còn chủ động biên tập nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế.

Các thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chính sách vay vốn hay mô hình sản xuất hiệu quả được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, giúp người dân dễ tiếp cận và áp dụng. Đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội phối hợp chặt chẽ với Trung tâm văn hóa – truyền thông xã để “chuyển hóa” nội dung tuyên truyền thành kiến thức thiết thực.

Song song đó, xã đẩy mạnh truyền thông số thông qua trang thông tin điện tử và các fanpage của hội, đoàn thể. Những mô hình sản xuất tiêu biểu, gương điển hình thoát nghèo được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo động lực để người dân học tập, làm theo.

Đặc biệt, việc lồng ghép tuyên truyền vào các phong trào như “Nông dân giúp nhau thoát nghèo”, “Phụ nữ tiết kiệm xoay vòng” đã giúp thông tin đi sâu vào đời sống. Trong các buổi sinh hoạt thôn, cán bộ không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho từng hộ dân lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ thoát nghèo đến làm giàu, lan tỏa mô hình hiệu quả

Khi “nút thắt” thông tin được tháo gỡ, người dân xã Tây Sơn đã có những chuyển biến rõ rệt trong tư duy và hành động. Từ chỗ e dè, nhiều hộ đã chủ động tìm hiểu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2025, xã Tây Sơn đã giảm được 27 hộ nghèo và 84 hộ cận nghèo. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một địa bàn đông dân cư.

Không chỉ dừng lại ở giảm nghèo, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Điển hình là ông Hồ Ngọc Dũng (thôn Đồng Sim), một trong những hộ vươn lên làm giàu từ việc chủ động tiếp cận thông tin và ứng dụng kỹ thuật mới.

Từ năm 2015 đến nay, ông Dũng đầu tư phát triển trang trại tổng hợp, mở rộng diện tích từ 5 ha lên 9 ha. Trên diện tích này, ông trồng 2.500 cây quýt đường, 1.800 gốc cam xoàn, 1.000 gốc bưởi da xanh và 100 cây ổi Ruby. Bên cạnh đó, ông còn chăn nuôi 3.000 con gà mía thả vườn và 10 con heo rừng lai.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh hợp lý, nhiều sản phẩm của gia đình ông như bưởi da xanh, quýt đường, ổi đã đạt tiêu chuẩn OCOP. Mỗi năm, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Dũng còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với thu nhập ổn định, đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho hàng chục lao động khác.

Hiệu quả từ những mô hình như trên đã góp phần thay đổi nhận thức chung của người dân: từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động vươn lên. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều lớp tập huấn kỹ năng đã giúp người dân biết cách tra cứu thông tin thị trường, học kỹ thuật qua mạng và từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới.

Không chỉ chuyển biến về kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội tại địa phương cũng có nhiều thay đổi tích cực. Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời đổi mới phương thức truyền thông theo hướng trực quan, thực tế. Việc tổ chức các buổi tham quan, học tập các mô hình hiệu quả sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân có thêm kinh nghiệm ứng dụng vào sản xuất.

Với cách làm linh hoạt, lấy thông tin làm nền tảng và người dân làm trung tâm, Tây Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.