Lãnh đạo UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) xác nhận cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc vào ngày 3/2. Nạn nhân là em T.T.N., học sinh Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc.

Trước đó, giáo viên phát hiện em N. đến trường với nhiều vết thương trên cơ thể. Nhà trường đã nhanh chóng kiểm tra và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Một số vết thương trên cơ thể em N. hiện vẫn chưa lành. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thông tin ban đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em N. và người chị họ. Người này đã sử dụng dao cắt giấy để gây thương tích cho nạn nhân.

Ông S. (ông nội em N.) cho biết cha mẹ cháu đã ly hôn từ nhiều năm trước. Em N. được mẹ ruột gửi cho gia đình bên ngoại nuôi dưỡng tại ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc.

Gia đình bên nội đã đón cháu về nhà tại ấp 6, xã Khánh Bình ngay sau khi nắm được sự việc. Hiện tại, một số vết thương trên cơ thể em N. vẫn chưa lành hẳn.