Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) rộng hơn 6.200m2.

Theo cáo trạng, từ năm 2006-5/2018, Tập đoàn Cao su là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Từ tháng 6/2018 đến nay, tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 96,77%. Ông Lê Quang Thung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn từ năm 2006-2/2010.

Tháng 12/2009, ông Thung thỏa thuận, thống nhất với bà Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) về việc Tập đoàn Cao su chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai người này, thông qua hình thức Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín để đề nghị UBND TP giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, sau đó, 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín được chuyển nhượng cho nhóm công ty của Linh, Dừa (bản chất là chuyển nhượng khu đất nêu trên). Các bên thỏa thuận đơn giá chuyển nhượng được quy theo diện tích đất là 1.200 USD/m2. Để được mua, ông Lê Quang Thung yêu cầu Linh, Dừa phải chi 3 triệu USD.

Cảnh sát khám xét, đưa nhiều thùng tài liệu ra khỏi biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan vào ngày 19/7/2024. Ảnh: Nguyễn Huế

Để triển khai thực hiện thỏa thuận, ông Thung đã chỉ đạo ông Nguyễn Thành Châu (Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai) và Nguyễn Công Tài (Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Cao su Bà Rịa) ký các thủ tục do ông Dừa soạn thảo để thành lập Công ty Phú Việt Tín và ký văn bản đề nghị UBND TP thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn giao cho công ty này để thực hiện dự án.

Dự án bị chuyển nhượng qua tay tư nhân, gây thất thoát

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo 09 tại công văn do bà Đào Thị Hương Lan (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) ký, ngày 18/1/2010, bà Nguyễn Thị Hồng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký công văn với nội dung: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) lập thủ tục thu hồi đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý; đồng thời giao toàn bộ khu đất này cho Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của thành phố.

Cáo trạng xác định, việc Ban chỉ đạo 09 đề xuất, UBND TP đồng ý thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín là pháp nhân mới, không phải là đơn vị sử dụng đất, giao đất không qua đấu giá là sai quy định.

Mục đích ngay từ đầu của các đối tượng khi thành lập Công ty Phú Việt Tín là để được giao đất, sau đó chuyển nhượng cho bị can Linh, Dừa dưới hình thức chuyển nhượng vốn góp.

Do đó, chỉ 1 ngày sau khi có được chủ trương giao đất của UBND TP, ông Lê Quang Thung đã chỉ đạo việc ký các tờ trình đề xuất Tập đoàn Cao su cho chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Linh, Dừa. Giá chuyển nhượng được quy theo diện tích đất với đơn giá là 1.200 USD/m2, tương ứng 7.187.638 USD.

Đến tháng 8/2014, ông Đặng Phước Dừa và bà Lê Y Linh đã ký hợp đồng với bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) để chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín với giá trị hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Sau đó, vào tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng), cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, với tổng giá trị là 830 tỷ đồng (không bao gồm thuế GTGT) và nhận số tiền đặt cọc 33,2 tỷ đồng từ công ty của ông Quân.

Theo cáo buộc, sau khi trừ đi các chi phí, thương vụ trên bà Loan được hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT xác định, giá thị trường của khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là giá chuyển nhượng thực tế giữa Công ty Quốc Cường Gia Lai và phía ông Cao Nhật Quân.

Do đó, tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí được xác định là hơn 542 tỷ đồng (giá trị thị trường của khu đất là hơn 846 tỷ đồng trừ đi số tiền chuyển nhượng vốn góp Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nhận được là hơn 116 tỷ đồng, trừ đi số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước là hơn 186 tỷ đồng).