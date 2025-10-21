Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn cấp bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé gái H.T.H.L. (10 tuổi), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm. Bé là con riêng của vợ Nam.

Theo nguồn tin của VietNamNet, tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 18/10. Sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. về nhà riêng ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.

Tại đây, do bực tức, cho rằng bé L. nói dối và có định kiến vì cháu là con riêng của vợ, Nam đã bạo hành trẻ. Ngoài ra, Nam còn khai do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ, nên trút giận lên đứa trẻ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CACC

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.", đối tượng khai nhận.

Hành vi này đã gây bàng hoàng dư luận địa phương. Bởi việc sử dụng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu của trẻ 10 tuổi đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.

Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, nhận định: “Qua các tình tiết vụ án, có thể thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc dùng búa đánh vào vùng đầu vùng trọng yếu của cơ thể thể hiện ý thức chủ quan coi thường tính mạng người khác".

Hình ảnh bé L. bị bạo hành. Ảnh: CTV

Đối tượng Nam đang bị điều tra theo tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu giám định kết quả thương tích của nạn nhân đạt tỷ lệ 61% trở lên, Nam có thể bị truy cứu theo khoản 4, Điều 134, với mức hình phạt từ 7 đến 14 năm tù.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, căn cứ về tính chất hành vi, công cụ và vị trí tấn công, hành vi dùng búa đánh vào đầu của trẻ đã có dấu hiệu của hành vi tước đoạt mạng sống. Án lệ số 47/2021/AL của Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ rõ: “Người dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, mặc dù nạn nhân may mắn sống sót, vẫn thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người (chưa đạt)".

Do đó, nếu cơ quan tố tụng xác định Nam có ý thức chủ quan muốn tước đoạt mạng sống cháu bé, tội danh có thể được chuyển từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người (chưa đạt)” theo Điều 123 và Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức hình phạt trong trường hợp này rất nghiêm khắc, từ 12 năm tù đến tù chung thân, thậm chí tử hình.

