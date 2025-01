Bé Đinh Khánh An là nhân vật trong bài viết: "Bé gái 4 tuổi đau đớn kêu cứu bởi căn bệnh ung thư quái ác".

Khánh An mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh, nguy cơ di căn sang tủy. Kể từ khi biết con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chị Lương Thị Kim Nhung (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bàng hoàng, không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn để cứu con.

Vợ chồng chị Nhung có với nhau hai người con, Khánh An là con út. Cuộc sống khó khăn, chủ yếu dựa vào làm nông. Để có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình, anh Đinh Thành Công (SN 1993) đi làm phụ hồ. Mặc dù vậy, thu nhập cũng hết sức bấp bênh.

Báo VietNamNet trao món quà của bạn đọc tới gia đình bé Khánh An.

Cách đây ít năm, trong lúc đi xây, anh Công bị ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương. Sau khi hồi phục, sức khỏe yếu, lại thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm nên anh không thể tiếp tục làm việc nặng. Họ chẳng có tài sản, sống chung cùng bố mẹ chồng. Kinh tế ngày càng chật vật.

Biến cố ập đến vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2024. Khi gia đình đang vui vầy đón Tết thì bé Khánh An có triệu chứng sốt cao, 2 chân khuỵu xuống không đi lại được. Vợ chồng chị Nhung hoảng hốt đưa con đến bệnh viện ở Hà Tĩnh và Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Khánh An bị nhiễm trùng máu, tràn dịch khớp chân.

Cách đây mấy tháng, An được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, lấy mẫu tủy gửi ra Hà Nội để xét nghiệm. Kết quả cho thấy Khánh An có khối u nguyên bào thần kinh, nguy cơ cao di căn sang tủy.

Không có tiền, vợ chồng chị Nhung phải vay ngân hàng 200 triệu đồng và nợ người thân thêm 50 triệu nữa để làm kinh phí điều trị dài ngày cho con. Nhưng số tiền vay mượn chưa thấm tháp vào đâu so với căn bệnh.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, Khánh An được bạn đọc ủng hộ số tiền 33.950.000 đồng (ba mươi ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). Món quà này đã được đại diện Báo VietNamNet trao trực tiếp tới gia đình bé Khánh An.