Bé sơ sinh chào đời tại Lào với chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp: phụ thuộc ống động mạch (hẹp khít van động mạch phổi thiểu sản thất phải). Điều này đồng nghĩa nếu ống động mạch đóng lại, máu sẽ không thể lưu thông để nuôi cơ thể, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng trẻ.

Bác sĩ tại Bệnh viện Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tư vấn gia đình đưa bé sang nước khác điều trị, nhưng cha mẹ bé là người Việt Nam đã quyết định đưa con về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cách Thủ đô của Lào 500km, để mong níu giữ sự sống cho bé.

Nhập viện sáng sớm 7/8 trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhi có tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong gần: nhịp tim 130 lần/phút và chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) tụt sâu dưới 45%. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp nhanh chóng quyết định can thiệp cấp cứu mở ống động mạch và nong van phổi cho trẻ.

Ca can thiệp tim mạch diễn ra sau khi trẻ nhập viện 1 giờ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho phép quan sát chi tiết dòng máu và cấu trúc tim mạch, từ đó thực hiện thao tác can thiệp tim mạch trên trẻ sơ sinh một cách chuẩn xác.

7h30, sau hơn 1 giờ trẻ đến viện, ca can thiệp tim mạch trên bé sơ sinh nhỏ tuổi nhất tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được tiến hành.

Ngay sau can thiệp tim, kỳ tích đã xảy ra: tình trạng của bé ổn định hơn, nhịp tim tăng lên 140-160 lần/phút, chỉ số SpO2 đã được cải thiện đáng kể, đạt 85%.

Sau đó, bé được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh để tiếp tục theo dõi sát sao. Đến tối 7/8, em bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.