Lời tòa soạn: Trên thế giới có không ít vụ du khách mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Sự biến mất khó hiểu của họ đã trở thành nỗi đau không thể khỏa lấp được của người thân, bạn bè, đồng thời cũng thu hút những người đam mê giải mã những điều bí ẩn. VietNamNet trân trọng giới thiệu tới độc giả tuyến "Những du khách mất tích bí ẩn", với loạt bài về những vụ khách du lịch biến mất khi đang trên hành trình khám phá thế giới mà tới giờ vẫn chưa có lời giải.

Ngày 28/4/2007, 5 người nhà McCann cùng gia đình một vài người bạn khác khởi hành từ Rothley, Leicestershire (Anh) tới Praia da Luz (Bồ Đào Nha), bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 7 đêm tại đây.

Madeleine (quần màu hồng) cùng bố mẹ và 2 em tới Bồ Đào Nha du lịch. Ảnh: McCann Family

Praia da Luz là một thị trấn nhỏ ở vùng Algarve của Bồ Đào Nha với dân số chỉ khoảng 1.000 người. Nơi đây còn được mệnh danh là "nước Anh thu nhỏ", vì tập trung nhiều chủ nhà và khách du lịch người Anh.

Hai vợ chồng Kate và Gerry McCann đã đặt phòng qua công ty du lịch Mark Warner Ltd và được bố trí ở căn hộ số 5A Rua Dr Agostinho da Silva. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ thuộc khu nghỉ dưỡng Ocean Club với đầy đủ tiện ích như hồ bơi, sân tennis,...

Hình ảnh cuối cùng của Madeleine được chụp bên hồ bơi khu nghỉ dưỡng sáng hôm xảy ra vụ mất tích. Ảnh: Skynews

Cả chuyến đi diễn ra suôn sẻ cho tới ngày áp chót trong kỳ nghỉ, 3/5/2007. Sau cả ngày dài bơi lội và vui chơi trong khu nghỉ dưỡng, Kate và Gerry đưa cô con gái lớn 3 tuổi - Madeleine và 2 con song sinh đi ngủ lúc 19h.

Tới khoảng 20h30, vợ chồng họ ra ngoài, ăn tối cùng bạn bè trong một nhà hàng phía bên kia hồ bơi, cách căn hộ số 5A khoảng 55m.

Từ nhà hàng này, 2 vợ chồng nhà McCann có thể nhìn thấy nóc của căn hộ nhưng không thể nhìn được cửa ra vào. Trong khi đó, cửa căn hộ chỉ khóa được bên trong nên Kate và Gerry đã đóng cửa và kéo rèm lại.

Suốt bữa tối hôm đó, cứ khoảng 30 phút, 2 vợ chồng lại đi bộ vòng qua bể bơi khoảng 82m, luân phiên về căn hộ để kiểm tra tình hình của các con.

Vị trí nhà hàng và khu nhà gia đình McCann ở. Ảnh: The Sun

Trong lần trở về khoảng 22h giờ, Kate nhận ra con gái biến mất trong khi cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ của bọn trẻ đều mở toang. Cô lập tức chạy về phía nhà hàng và hét lớn: "Madeleine biến mất, có kẻ bắt con bé đi rồi!".

Một cuộc điều tra quy mô lớn lập tức được triển khai với sự phối hợp của cảnh sát nhiều quốc gia.

Ảnh: Skynews

Ảnh của Madeleine được in trên trang nhất nhiều đầu báo hàng ngày của Anh trong suốt 6 tháng sau đó. Từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2008, Correio da Manha, tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha, cũng đã đăng gần 400 bài báo về vụ mất tích.

Hình ảnh của Madeleine cũng liên tiếp xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí lớn của Mỹ như People và hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội khiến truyền thông gọi đây là "vụ mất tích được đưa tin nhiều nhất trong lịch sử hiện đại".

12 ngày sau khi con gái mất tích, Kate và Gerry McCann thành lập quỹ Madeleine, huy động sự ủng hộ từ cộng đồng trong hành trình tìm kiếm con gái. Cặp đôi còn tìm gặp nhiều quan chức chính phủ hay Giáo hoàng Benedict XVI để xin giúp đỡ.

Ngôi sao bóng đá David Beckham kêu gọi tìm kiếm Madeleine. Ảnh: ABC News

Nhiều người nổi tiếng cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới vụ Madeleine.

Ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham đã giơ ảnh cô bé trên truyền hình để kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Nhà văn J.K. Rowling, tác giả truyện Harry Potter, cũng giúp vợ chồng nhà McCann viết một cuốn sách về vụ mất tích của con gái.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiên tiến, thẩm vấn vô số nhân chứng và đưa nhiều trường hợp vào diện nghi phạm, trong đó có cả vợ chồng McCann.

Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng thuyết phục cho thấy Kate và Gerry liên quan đến vụ mất tích nên tới tháng 7/2008, họ được loại khỏi danh sách nghi phạm. Hai người này sau đó chỉ trích những nghi ngờ nhắm về họ là "lố bịch".

Vợ chồng nhà McCann vẫn luôn tích cực tìm kiếm cô con gái nhỏ suốt nhiều năm. Ảnh: Sunday World

Giữa vô số giả thuyết được đặt ra, một lập luận gây chú ý là Madeleine có thể đã bị một kẻ ấu dâm bắt cóc. Các báo cáo vào năm 2009 mô tả vùng Algarve, nơi đặt khu nghỉ dưỡng, "là thỏi nam châm hút những kẻ ấu dâm" vào thời điểm cô bé mất tích.

Một nguồn tin cho biết, khi đó có 38 tội phạm tình dục được phát hiện ở nơi này.

Bất chấp nỗ lực điều tra, tìm kiếm tiêu tốn tới cả chục triệu USD trong nhiều năm, vụ mất tích của cô bé 3 tuổi nhà McCann vẫn chưa thể đi tới hồi kết.

Phát hiện đột phá nhất trong vụ án bất ngờ được cảnh sát công bố vào ngày 3/6/2020 khi họ xác định một công dân Đức là nghi phạm mới.

Nghi phạm chính trong vụ án được công bố vào tháng 6/2020. Ảnh: Netflix

Người này là Christian Brueckner, một kẻ ấu dâm đang thụ án tù ở Đức vì tội tấn công tình dục và buôn bán ma túy. Giới chức cho biết người này từng sống gần khu nghỉ dưỡng Ocean Club ở Algarve (Bồ Đào Nha) trong khoảng thời gian 2000–2007.

Điều đặc biệt là, vào đêm xảy ra vụ mất tích, các nhân chứng cho biết Brueckner có xuất hiện tại khu vực hồ bơi, điện thoại cá nhân của nghi phạm cũng được kết nối với vùng mạng di động hoạt động gần căn hộ của nhà McCann vào đêm 3/5/2007.

Hiện trường xưởng bỏ hoang của Brueckner tại Đức năm 2016. Ảnh: The Sun

Christian Hoppe, điều tra viên của Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, tiết lộ trong quá trình lục soát xưởng bỏ hoang của Brueckner tại Đức năm 2016, họ phát hiện một ổ cứng chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm, trong đó có kể về một vụ đánh thuốc mê bé gái.

Từ những bằng chứng trên, các nhà điều tra cho rằng nhiều khả năng Madeleine đã bị sát hại.

Một cuộc điều tra mới quy mô lớn đã được cảnh sát mở lại vào tháng 6 năm nay. Ảnh: GB News

Tuy nhiên, Brueckner đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ mất tích của Madeleine.

Người đàn ông này sẽ chính thức mãn hạn tù ở Đức vào tháng 9 tới đây khiến cảnh sát Đức, Anh và Bồ Đào Nha quyết định mở một cuộc điều tra mới vào tháng 6, để bổ sung các bằng chứng cho cáo trạng với Brueckner.

"Tất cả những gì chúng tôi muốn là tìm ra con bé, khám phá sự thật và đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy Madeleine còn sống nhưng dù kết quả có ra sao, chúng tôi cũng cần được biết để có thể yên lòng", gia đình McCann nhấn mạnh trên truyền thông.

Khu nghỉ dưỡng Ocean Club Từ năm 2025, khu nghỉ dưỡng Ocean Club ở Praia da Luz, vùng Algarve, đã được đổi tên thành Luz Garden Club, thay đổi diện mạo và vẫn mở cửa đón khách. Người dân và chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn mọi người tạm gác quá khứ đau buồn về vụ mất tích và mở lòng hơn với Praia da Luz, một thị trấn ven biển yên bình nổi tiếng với bãi biển cát vàng mềm mại, nước biển trong xanh và khí hậu ấm áp quanh năm. Bên cạnh tắm biển và nghỉ dưỡng, du khách còn có thể khám phá các vách đá ấn tượng, di tích La Mã và thưởng thức ẩm thực hải sản tươi ngon tại các quán ăn ven biển.