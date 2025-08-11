Lời tòa soạn: Trên thế giới có không ít vụ du khách mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Sự biến mất khó hiểu của họ đã trở thành nỗi đau không thể khỏa lấp được của người thân, bạn bè, đồng thời cũng thu hút những người đam mê giải mã những điều bí ẩn. VietNamNet trân trọng giới thiệu tới độc giả tuyến "Những du khách mất tích bí ẩn", với loạt bài về những vụ khách du lịch biến mất khi đang trên hành trình khám phá thế giới mà tới giờ vẫn chưa có lời giải.

Bài 1: Lời nhắn ám ảnh và vụ 2 du khách mất tích bí ẩn trên biển gần 30 năm

Khoảng 6h ngày 8/7/2014, Lars Joachim Mittank đến sân bay Varna để lên chuyến bay sớm về Đức. Chỉ ít phút sau, nam du khách 28 tuổi, bỏ lại hành lý, rồi chạy khỏi sân bay như thể bị ai đó rượt đuổi và hét lớn: "Tôi không muốn chết ở đây!".

Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, Mittank lao ra khỏi sảnh sân bay, trèo qua hàng rào cao có dây thép gai, chạy về phía bãi cỏ bên ngoài và biến mất ở khu vực gần quốc lộ A2.

Kể từ đó tới nay, Mittank vẫn mất tích, không một dấu vết nào được phát hiện, mặc cho hàng loạt cuộc điều tra, tìm kiếm của cơ quan chức năng được triển khai suốt nhiều năm.

Tính đến năm 2018, video ghi lại khoảnh khắc Mittank biến mất đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem.

Ngày 30/6/2014, Mittank khởi hành từ Berlin (Đức) cùng nhóm 5 người bạn trung học đến khu nghỉ dưỡng Golden Sands thuộc thành phố Varna ở Bulgaria, cho kỳ nghỉ hè khám phá Biển Đen.

Mittank chụp ảnh trong chuyến đi. Ảnh: People

Paul Rohmann, một trong những người bạn đi cùng Mittank nói với truyền hình Đức vào năm 2016, rằng những ngày đầu của chuyến đi "diễn ra bình thường, suôn sẻ".

"Chúng tôi cùng nhau tắm biển, rồi chuyện trò vui vẻ. Tâm trạng Mittank khi ấy rất tốt. Song, có vẻ như càng về sau Mittank ăn càng ít đi. Cậu ấy chỉ ăn đúng một bát xúp và một đĩa rau trộn nhỏ", Tim Schuldt, một người trong nhóm, xác nhận.

Đêm 6/7/2014, ngay trước ngày về nước, Mittank được cho là có xô xát với một nhóm du khách người Đức khác tại nhà hàng trong lúc xem bóng đá. Anh không trở về khách sạn cùng các bạn và biến mất cả đêm.

Sáng hôm sau, Mittank về và kể với các bạn rằng anh bị nhóm khách kia thuê người đánh. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận anh bị thương nhẹ ở hàm và thủng màng nhĩ. Ngoài uống kháng sinh, anh cần hạn chế di chuyển bằng máy bay.

Khách sạn cuối cùng Mittank ở tại Varna. Ảnh: Daily Mail

Cả nhóm đề nghị hoãn chuyến bay và ở lại cùng Mittank, song anh từ chối và khẳng định mình ổn. Anh bảo mọi người hãy về Đức như kế hoạch ban đầu. Anh dự định ở lại thêm 1 ngày nên chuyển đến khách sạn giá rẻ gần sân bay tên là Hotel Color.

Cũng trong khoảng thời gian này, Mittank bắt đầu có các biểu hiện lạ.

Theo tạp chí Mel, anh gọi điện về Đức cho mẹ là bà Sandra, nói có người đang theo dõi và cố giết mình. Trích xuất camera an ninh của khách sạn cho thấy, Mittank đi đi lại lại trong hành lang, nhìn ra cửa sổ và thậm chí trốn vào trong thang máy.

"Tôi thực sự đã nghĩ rằng, con trai mình khi đó đang gặp nguy hiểm. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim thằng bé đập thình thịch qua điện thoại", bà Sandra tiết lộ trên một chương trình truyền hình Đức vào năm 2016.

Tối hôm đó, Mittank tiếp tục nhắn tin cho mẹ hỏi về loại thuốc kháng sinh mà bác sĩ ở Varna đã kê để chữa nhiễm trùng tai.

Khoảng 1h sáng 8/7/2014, Mittank rời khách sạn khoảng 1 tiếng, sau đó quay lại. Không ai rõ anh đã đi đâu, làm gì trong thời gian đó. Một vài giờ sau, Mittank tiếp tục gọi cho mẹ và nói rằng những kẻ tấn công anh "đang đến gần".

Loạt hành động kỳ lạ của nam du khách ở sân bay Varna. Ảnh: The Sun

Khi tinh thần ngày càng hoảng loạn, Mittank quyết định ra sân bay Varna để bắt chuyến bay sớm về Đức. Vì điện thoại gần hết pin, nên anh chỉ có thể nhắn tin thông báo tình hình cho mẹ.

Do đang có vấn đề về tai, Mittank cần được kiểm tra trước khi lên máy bay. Theo lời kể của Kossta Kosstov, bác sĩ phụ trách phòng y tế tại sân bay Varna, lần khám này chỉ mang tính thủ tục, song Mittank có vẻ rất bồn chồn.

Khi bác sĩ vừa xác nhận Mittank đủ điều kiện bay, thì một công nhân xây dựng bước vào phòng nhờ trợ giúp y tế do bị thương trong quá trình sửa chữa nhà ga sân bay.

Lúc này, Mittank bất ngờ hét lớn, bỏ lại toàn bộ hành lý và chạy khỏi sân bay. Nhớ về sự việc này, bác sĩ Kosstov nói mọi chuyện khi đó "thực sự rất kỳ lạ".

Cảnh sát ở Đức và Bulgaria đã phối hợp, mở rộng điều tra, tìm kiếm nam du khách mất tích. Dù điều động cả chó nghiệp vụ, trực thăng rà soát trên cao, song lực lượng chức năng vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Lars Mittank.

Thông báo tìm kiếm nam du khách được phát đi. Ảnh: People

Bà Sandra đã thuê Andreas Gütig, một thám tử địa phương để tìm kiếm con trai. Nhưng Mittank vẫn "bặt vô âm tín".

Từ đó tới nay chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về Mittank được lực lượng chức năng công bố. Tuy nhiên, không ít trường hợp lên tiếng khẳng định họ đã nhìn thấy hay gặp người giống với Mittank.

Người đàn ông ở Brazil bị nhầm là Mittank. Ảnh: Medium

Tháng 12/2016, cảnh sát ở Porto Velho, Brazil, tìm thấy một người đàn ông đi dọc theo đường cao tốc, chân trần và hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình là ai, cũng không nhớ được điều gì trong quá khứ.

Người đàn ông này có đặc điểm nhận dạng khá giống với Mittank, từ chiều cao, cân nặng cho tới gương mặt. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó được xác định là Anton Pilipa, quốc tịch Canada.

Vào năm 2019, một tài xế xe tải người Đức kể trên tờ Berlin Spectator rằng đã cho một người đàn ông đi nhờ xe từ Dresden đến Brandenburg, có ngoại hình giống hệt mô tả về Mittank. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã lên tiếng phủ nhận.

Vô số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho vụ mất tích bí ẩn của nam du khách người Đức.

Có ý kiến cho rằng Mittank có lý do đặc biệt để bỏ trốn và "sống một cuộc đời mới" ở nơi khác. Nhưng theo lời Sandra, Mittank là con trai duy nhất của bà và giữa họ "có một sợi dây liên kết đặc biệt" nên hoàn toàn không thể xảy ra khả năng đó.

Bà Sandra chưa từ bỏ hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy con trai. Ảnh: People

Một số người khẳng định Mittank thật sự đã bị truy đuổi bởi một nhóm tội phạm nào đó hoặc cho rằng, tác dụng phụ của thuốc kháng sinh chữa tai khiến anh chàng gặp ảo giác, hoang tưởng.

Bằng linh cảm của người mẹ, bà Sandra tin rằng con trai bà vẫn còn sống nhưng bị mất trí nhớ. Nhóm tìm kiếm Lars Mittank do bà khởi xướng đã có hơn 55.000 thành viên, thường xuyên cập nhật những manh mối giúp bà tìm con.