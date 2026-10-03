MS 2026.266

Mới hơn 2 tuổi, bé Trần Thị Diệu Trâm (quê ở Ninh Bình) đã mắc bệnh ung thư máu. Gần một năm qua, gia đình phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chữa bệnh cho con.

Hơn 2 tuổi mắc ung thư máu

Chị Lương Thị Ngọc (xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) kể, khoảng đầu tháng 11/2025, con gái chị là bé Trần Thị Diệu Trâm (SN 2023) bắt đầu sốt li bì, trên má xuất hiện những vết phát ban màu tím. Gia đình chủ quan nghĩ con sốt thông thường nên chỉ theo dõi và chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên sau đó, bé Trâm vẫn sốt kéo dài, uống thuốc nhiều ngày không dứt và bị chảy máu mũi không cầm được.

Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lương Thị Ngọc phải thường xuyên đưa bé vào viện điều trị

Chị Ngọc đưa con đến Bệnh viện Nhi Nam Định thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé mắc bạch cầu cấp, một dạng ung thư máu cấp tính. Ngay sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, điều trị tại khoa Ung thư.

Theo bệnh án điều trị của bệnh viện, bé Trâm mắc bạch cầu cấp. Đầu tháng 12/2025, bé Trâm bắt đầu đợt truyền hóa chất đầu tiên. Chị Ngọc chia sẻ, trong quá trình điều trị, cơ thể mệt mỏi, bé chán ăn. Thời gian đầu, thậm chí bé không thể tự đi lại.

Đến nay, Trâm đã trải qua 6 đợt truyền hóa chất, sức khỏe có tiến triển. Hiện bé vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Mới hơn 2 tuổi, bé Trâm không may mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Ngọc cho biết, đến nay, tổng chi phí điều trị cho bé Trâm đã vượt 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này gia đình phải vay mượn từ anh em, họ hàng trong khi quá trình điều trị vẫn tiếp tục.

Trong 6 đợt truyền hoá chất của bé Trâm, mỗi tháng, chị Ngọc phải đưa bé vào viện truyền hoá chất 1 lần, mỗi lần khoảng 7 ngày, sau đó bé được điều trị ngoại trú. Trong thời gian bé điều trị ngoại trú, chị Ngọc phải thuê phòng trọ gần bệnh viện với giá 4 triệu đồng; chi phí ăn uống sinh hoạt khoảng 3 triệu đồng. Như vậy, mỗi tháng gia đình phải tiêu tốn khoảng 7 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc men sữa bỉm của bé, đi lại và các khoản phát sinh khác.

Trước đây, khi con gái chưa mắc bệnh, vợ chồng chị Ngọc làm công nhân tại một công ty đồ chơi gần nhà, tổng thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Nhưng từ khi bé Trâm vào viện, chị Ngọc phải nghỉ thường xuyên để đưa con đi điều trị và chăm sóc. Chồng chị cũng phải nghỉ làm công nhân, chuyển sang làm phụ hồ để có thời gian chăm sóc gia đình, vì thế thu nhập không ổn định. Trong khi chi phí điều trị của con gái tốn kém.

Bé Trâm đã trải qua 6 đợt truyền hoá chất

Vợ chồng chị Ngọc còn có 4 người con: Con đầu Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 2011) vì hoàn cảnh nên đã phải nghỉ học, hiện Như làm cắt chỉ cho một công ty may để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần bố mẹ; con thứ 2 là Lương Thị Thùy Linh (SN 2016), học lớp 4, và Trần Huy Vũ (SN 2019), học lớp 2.

“Từ ngày cháu Trâm ốm nặng, các anh chị đều chịu thiệt thòi. Tôi thương cháu Như lắm vì mới ít tuổi đã phải nghỉ học do điều kiện gia đình quá nghèo. Các cháu cũng rất tình cảm, mỗi lần mẹ cho em về nghỉ truyền đều xúm vào hỏi thăm rồi động viên em”, chị Ngọc chia sẻ.

Ông Trần Văn Xiêm, trưởng thôn Mậu Lực (xã Yên Cường), cho biết, gia đình chị Lương Thị Ngọc thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Theo ông Xiêm, vợ chồng chị Ngọc có 4 người con. Bé Trần Thị Diệu Trâm là con nhỏ nhất mắc ung thư máu, đang điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương. Từ ngày con mắc bệnh, chị Ngọc phải nghỉ việc chăm con, một mình chồng chị Ngọc phải gồng gánh kinh tế của cả gia đình.

Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để bé Trâm tiếp tục được điều trị bệnh, giúp đỡ gia đình chị Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bạn đọc giúp đỡ bé Trần Thị Diệu Trâm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.266 (bé Trần Thị Diệu Trâm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lương Thị Ngọc (mẹ bé Trâm) theo địa chỉ: Thôn Mậu Lực, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0869866005.

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