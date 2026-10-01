Người dân ở thôn Tín Vĩ Vọng (xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã quen với hình ảnh bà Trần Thị Hảo (70 tuổi) đều đặn chở 2 cháu nhỏ trên chiếc xe cũ đến trường hằng ngày.

Đó là hai cháu ngoại của bà Hảo: Trịnh Phương Linh (SN 2016) và Trịnh Khánh Ngân (SN 2018). Mắc chứng xương chậm phát triển, hai chị em Linh và Ngân có vóc dáng nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Linh và Ngân là con chị Ngô Thị Thanh Hồng (SN 1987). Hai chị em đều mắc chứng xương chậm phát triển, cơ thể không lớn lên bình thường và thường xuyên gặp tình trạng chảy máu cam không rõ nguyên nhân. Vì vậy, hai chị em Linh phải thường xuyên thăm khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Mặc dù thường xuyên phải nghỉ học để đi khám, điều trị, hai chị em vẫn cố gắng duy trì việc học. Với gia đình bà Hảo, để các cháu có thể đến trường đều đặn là một hành trình không dễ dàng.

Sau khi ly thân với chồng, chị Hồng đưa hai con về sống cùng ông bà ngoại để có người hỗ trợ chăm sóc. Hiện chị Hồng làm công nhân tại một công ty điện tử ở Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Để có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men và chăm sóc hai con, chị thường xuyên phải tăng ca. Có những hôm vừa kết thúc ca đêm, chị phải vội về nhà đưa con đi khám bệnh.

Do chị Hồng đi làm cả ngày nên việc đưa đón hai chị em Linh đến trường chủ yếu do bà Hảo đảm nhận.

Phương Linh và Khánh Ngân đều mắc chứng bệnh xương chậm phát triển, gia cảnh lại khó khăn nên hành trình đi học của hai em không dễ dàng

Đã 70 tuổi, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bà Hảo vẫn đều đặn đạp chiếc xe đạp cũ chở hai cháu đến lớp. Nhiều ngày các cháu phải đi khám, bà cũng là người đưa đi. Việc chăm sóc hai cháu khiến cuộc sống của người bà vốn đã khó khăn càng thêm nhiều gánh nặng.

Ông Ngô Xuân Thường (SN 1958), ông ngoại của Linh và Ngân, từ năm 2023 bị tai biến, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, đi lại khó khăn và nhiều sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân.

Ba người con của ông bà đều làm nông nghiệp. Thu nhập chủ yếu dựa vào ruộng đồng, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Mong ước của bà Hảo là Linh và Ngân đều khỏe mạnh để được đến trường như những bạn cùng trang lứa

Mong được đến trường như các bạn

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Tín Vĩ Vọng, hai cháu Phương Linh và Khánh Ngân là con chị Ngô Thị Thanh Hồng, thuộc hộ cận nghèo. Hiện chị Hồng đưa 2 con về sống cùng bố mẹ đẻ. Hai cháu mắc bệnh từ nhỏ, cơ thể chậm phát triển và thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị.

Năm 2025, Phương Linh và Khánh Ngân được nhận trợ cấp, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khoản tiền này còn phải dành cho nhiều chi phí liên quan đến việc chăm sóc, thăm khám và điều trị lâu dài của các cháu.

Theo cô giáo Hoàng Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Bình, Trịnh Phương Linh và Trịnh Khánh Ngân hiện học tại trường. Do ảnh hưởng của bệnh, cơ thể hai em nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Hằng ngày bà Hảo vẫn đều đặn đưa, đón hai cháu đến trường trên chiếc xe đạp cũ

Tuy nhiên, theo cô Loan, nhận thức của các em không bị ảnh hưởng, khả năng tiếp thu tốt. Khi đến trường, hai em cần được thầy cô, bạn bè hỗ trợ trong một số sinh hoạt như đi lại, vệ sinh hoặc lên xuống tầng.

Việc phải thường xuyên đến bệnh viện cũng khiến quá trình học tập của hai chị em Linh có lúc gián đoạn.

Nhìn hai cháu gái, bà Hảo chỉ biết ước: “Tôi chỉ mong các cháu khỏe mạnh để được đi học đều đặn như những bạn nhỏ khác”.

Hành trình học tập phía trước của Trịnh Phương Linh và Trịnh Khánh Ngân còn rất dài, trong khi hoàn cảnh gia đình vẫn nhiều khó khăn. Sự chung tay, hỗ trợ của bạn đọc sẽ giúp hai em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

Chương trình "Nâng bước đến trường" rất mong bạn đọc gần xa cùng chung tay chia sẻ, không chỉ động viên Linh và Ngân mà còn giúp đỡ nhiều em học sinh khác tiếp tục con đường học tập phía trước.

Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Mỗi sự chung tay của bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập thông qua những hỗ trợ thiết thực như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng... Bạn đọc có thể ủng hộ chương trình bằng cách quét mã QR phía trên hoặc chuyển khoản: Vietcombank: 0011002643148 hoặc VietinBank: 110628136866

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