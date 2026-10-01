MS 2026.264

Bố bị cắt chân, con trai liệt nửa người

Gia đình ông Lê Xuân Thiết (SN 1960) và bà Cao Thị Nga (SN 1964) sống cùng người con trai thứ hai là Lê Xuân Lợi (SN 2005) trong căn nhà tình nghĩa được hỗ trợ xây cách đây 3 năm tại thôn Huyền Thủy, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị.

Căn nhà cũ đã mục nát, hư hỏng nên gia đình ông Thiết được hỗ trợ làm lại nhà cách đây 3 năm. Ảnh: Hải Sâm

Trước đây, cả gia đình sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, cột kèo mục ruỗng, mối mọt ăn gần hết. Mỗi mùa mưa lũ, nước có khi dâng gần đến nóc. Từ khi được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, gia đình có chỗ ở an toàn hơn, nhưng tài sản trong nhà vẫn rất đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường và một chiếc quạt điện.

“Vợ chồng tôi chỉ có 7 thước ruộng, không đủ gạo ăn. Ông nhà đi đốn củi bán, còn tôi dậy từ 4 giờ sáng đạp xe ra chợ bán hoa quả mua của bà con trong làng. Mỗi ngày kiếm được khoảng 30.000-40.000 đồng, chỉ đủ mua mắm muối và những thứ cần thiết. Hôm nào mưa to không đi chợ được thì chẳng có đồng nào”, bà Nga kể.

Khoảng gần 2 năm trước, trong lúc làm ruộng, ông Thiết giẫm phải đinh sắt. Do gia đình không có tiền, ông ở nhà gần 10 ngày, đến khi vết thương sưng to, nhiễm trùng mới đi viện. Sau khoảng 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, ông được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Do vết thương đã hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt chân dưới đầu gối để giữ tính mạng cho ông.

Lợi liệt nửa người, khả năng nói bị hạn chế, ông Thiết phải cắt chân trái vì đi làm ruộng giẫm phải đinh sắt. Ảnh: Hải Sâm

“Lúc ấy gia đình không có tiền. Một người cháu phải cho ông vay 10 triệu đồng để chữa trị, đến giờ vẫn chưa trả hết”, bà Nga kể.

Từ ngày mất chân, ông Thiết không còn khả năng lao động. Người đàn ông từng làm ruộng, chặt củi kiếm sống nay chỉ có thể đi lại khó khăn với chiếc chân giả được một tổ chức từ thiện hỗ trợ. Ông được hưởng khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng nhưng số tiền này không đủ trang trải cuộc sống.

Trong lúc gia đình chưa kịp ổn định sau biến cố của ông Thiết, Lợi lại gặp biến cố về sức khỏe.

Bên trong ngôi nhà trống trải, không có tài sản gì, chiếc ghế nhựa đỏ là ông Thiết mượn của hàng xóm để tiếp khách. Ảnh: Hải Sâm

Học hết lớp 9, Lợi nghỉ học đi làm thuê, chủ yếu bốc vác, vận chuyển hàng điện tử. Cách đây 2 tháng, em phát hiện có khối u và được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị.

Gia đình cho biết, Lợi được chẩn đoán u tuyến thượng thận trái, kèm tăng huyết áp thứ phát do rối loạn nội tiết và tiền sử xuất huyết não. Em phải điều trị nội trú hơn một tháng.

Sau khi trở về nhà, Lợi không còn khỏe mạnh như trước. Em bị liệt nửa người bên phải, gần như chỉ có thể nằm, ngồi trên giường. Khả năng nói bị ảnh hưởng, vận động lưỡi hạn chế, tay yếu, ăn uống khó khăn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ mẹ chăm sóc.

Ông Thiết mất khả năng lao động, Lợi liệt nửa người, cả gia đình đều trông cậy vào bà Nga. Ảnh: Hải Sâm

Mẹ nghèo mong có tiền chữa bệnh cho con

Nhìn con trai gầy yếu nằm trên giường, bà Nga không giấu được nước mắt. Bà cho biết, bác sĩ dặn Lợi phải tái khám và tập vật lý trị liệu, nhưng gia đình hiện không còn tiền.

Ông Thiết mất khả năng lao động, Lợi liệt nửa người. Người con trai cả Lê Xuân Thắng (SN 2003) làm công nhân ở Bình Dương, thu nhập chỉ đủ trang trải tiền trọ, điện nước và sinh hoạt. Mọi gánh nặng vì thế dồn lên vai bà Nga. Số tiền ít ỏi từ việc bán hoa quả ở chợ của bà Nga còn phải lo thuốc men, ăn uống cho chồng và con.

Chỗ nấu ăn tạm bợ của gia đình. Ảnh: Hải Sâm

Trong căn bếp tạm bợ, bữa cơm của gia đình có khi chỉ là nồi canh chuối xanh nấu với ruốc.

Điều bà Nga mong lúc này là có tiền đưa con đi tái khám, mua thuốc, bổ sung dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu, hy vọng Lợi có thể phục hồi phần nào khả năng vận động.

“Chỉ mong con có cơ hội tập luyện để tự đi lại”, bà nói.

Khi chúng tôi ra về, ông Thiết chống chân giả, khập khiễng bưng từng chiếc ghế nhựa sang trả hàng xóm. Đó là những chiếc ghế gia đình mượn của hàng xóm để có chỗ ngồi tiếp khách.

Bữa trưa của gia đình ông Thiết chỉ có nồi canh chuối xanh nấu ruốc. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Đoàn Đại Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết gia đình ông Thiết hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chi phí điều trị và chăm sóc cho Lợi.

“Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ gia đình có thêm điều kiện đưa Lợi đi tái khám, phục hồi chức năng, đồng thời trang trải thuốc men, dinh dưỡng và ổn định cuộc sống”, ông Cương nói.

Bạn đọc giúp gia đình ông Lê Xuân Thiết có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.264 (gia đình ông Lê Xuân Thiết) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến gia đình ông Lê Xuân Thiết theo địa chỉ: thôn Huyền Thuỷ, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị.

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