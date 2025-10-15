Ngày 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, thuộc Cục CSGT vừa phát hiện một bé gái đi lạc trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Cụ thể, khoảng 0h10 sáng nay (15/10), khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đến km540 tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Cháu bé bị đói do đi lạc nhiều giờ trên cao tốc. Ảnh: CACC

Đội CSGT nhanh chóng đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm trên cao tốc.

Được biết, cháu bé là N.T.H.M. (SN 2015, trú tại xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh). Thời điểm đi lạc, cháu bé hoảng loạn, đói lả do đi lạc nhiều giờ.

Cháu M. được bàn giao cho Công an xã Cẩm Trung để đưa về gia đình. Ảnh: CACC

Đội CSGT đã mua đồ ăn và đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Theo lực lượng CSGT, cháu M. mồ côi bố mẹ. Hai anh em sống cùng bà nội ở xã Cẩm Trung. Ngày hôm qua, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện Cẩm Xuyên thăm bà ốm. Sau đó trên đường về thì bị lạc lên đường cao tốc.