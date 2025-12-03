Chiều 3/12, lãnh đạo UBND xã Hợp Kim xác nhận địa phương đang phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 23h ngày 23/11. Thời điểm trên, chị Phạm Thùy Dung (37 tuổi, trú xã Mường Động) đi ngang qua khu vực xóm Gò Chè (xã Hợp Kim) thì thấy một chiếc giỏ xách nằm bên vệ đường.

Kiểm tra bên trong, chị Dung phát hiện một bé gái sơ sinh cùng quần áo, sữa và một tờ giấy viết tay.

UBND xã Hợp Kim thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: XĐ

Nội dung lá thư để lại hé lộ hoàn cảnh bi kịch: "Tôi là mẹ bé gái này... Vì hoàn cảnh và đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên thật sự tôi không nuôi được con. Tôi cầu xin gia đình nào nhặt được thì nuôi và thay tôi chăm sóc con... Mẹ xin lỗi con ngàn lần, mong con lớn lên tha thứ cho mẹ".

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Hợp Kim đã phối hợp với Công an và Trạm y tế xã tiến hành lập biên bản sự việc. Tạm thời, cháu bé được giao cho gia đình chị Dung chăm sóc.

Lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết, thông báo tìm người thân đã được phát đi từ ngày 24/11. Đến hết hôm nay (3/12), nếu không có ai đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định.