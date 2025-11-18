Ngày 18/11, UBND phường Mộc Châu (Sơn La) phát đi thông tin tìm kiếm cha, mẹ, người thân cho bé gái 8 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng10h ngày 17/11, tại khu vực Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu (phường Mộc Châu), chị Lương Thị Mai T. (22 tuổi, trú tại xã Chiềng Hắc, tỉnh Sơn La) đến báo với khoa này về việc: Trong khi chờ khám, chị T. được người phụ nữ lạ mặt nhờ bế hộ một bé gái sơ sinh. Sau đó người phụ nữ này bỏ đi và không quay lại.

Bé gái chưa đầy 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Sơn La. Ảnh: X.Đ

Kiểm tra sơ bộ quần áo của trẻ, chị T. phát hiện có một mẩu giấy với nội dung: “Do hoàn cảnh và điều kiện khó khăn nên tôi không nuôi được bé, xin nhờ bệnh viện nuôi, yêu thương bé giúp tôi, xin cảm ơn! Bé sinh ngày 10/11/2025”.

Qua kiểm tra, bé gái nặng 3,7kg, sức khỏe ổn định. Thời điểm bị bỏ rơi, bé mặc bộ quần áo màu hồng, dây rốn đã rụng. Tay trái bé đeo 1 chiếc vòng, bàn tay có 6 ngón tay.

Bé gái đang được giao cho gia đình chị Lương Thị Mai T. chăm sóc tạm thời theo quy định.

Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo mà không có người thân đến nhận, UBND phường Mộc Châu sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về đăng ký khai sinh và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.