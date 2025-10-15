Ngày 14/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, đơn vị này đã cấp cứu thành công bé gái P.N.B.K (11 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị gãy trật đốt sống cổ C1-C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng - tình trạng đe dọa liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Theo đó, cách đây hai năm, trong lúc chơi trượt patin, bé K. bị ngã ngửa ra sau. Vì không có biểu hiện bất thường, gia đình đã chủ quan không đưa con đi kiểm tra.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, theo thời gian, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài ngày càng nặng. Khi được đưa đi khám, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị gãy trật đốt sống cổ C1-C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng - tình trạng đe dọa liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Dưới sự chỉ đạo của BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Khoa Ngoại Thần kinh, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành ca mổ kéo dài 8 tiếng. Các bác sĩ thực hiện cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ làm cứng cột sống và giải ép tủy sống.

Bác sĩ Đô cho biết: "Cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp và khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ".

Nhờ hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại và kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công vượt mong đợi. Sau một tuần, bé hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt và bắt đầu tập đi trở lại.

Bác sĩ Đô cũng khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám nếu bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi sau té ngã, dù chỉ thoáng qua để phát hiện sớm tổn thương".

Theo các chuyên gia y tế, nhiều phụ huynh thường chủ quan với các vết thương ngoài da, bỏ qua khả năng tổn thương cột sống - vùng cực kỳ nguy hiểm. Việc phát hiện và can thiệp sớm là yếu tố quyết định đến tính mạng và chất lượng cuộc sống của trẻ sau này.