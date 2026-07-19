Chiều 19/7, lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hai du khách là ông V.V.B và ông V.V.Y (cùng trú tại Trảng Bom, TP Đồng Nai) về hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm II trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục II Công ước CITES.

Mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng, tổng mức xử phạt là 50 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng làm việc với nhóm người liên quan vụ phá hoại san hô. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Sáng cùng ngày, chính quyền phường Bắc Nha Trang cùng các đơn vị liên quan cũng làm việc với hai người trên.

Cụ thể, khoảng 10 người từ TP Đồng Nai đến Nha Trang du lịch, lưu trú tại khách sạn trên đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. Chiều 18/7, mọi người ra khu vực biển Hòn Chồng để tắm. Sau đó, hai người này đã bẻ san hô mang về làm đồ lưu niệm vì không biết khu vực biển Hòn Chồng là vùng bảo tồn.

Hơn 10kg san hô ở khu vực biển Hòn Chồng bị du khách bẻ đưa về làm quà lưu niệm. Ảnh: Ngọc Vân

Về hành vi vi phạm, Ban Quản lý vịnh Nha Trang xác định khoảng 10,5kg san hô gai nhỏ (san hô sừng Acropora) bị bẻ. Đây là nhóm san hô đá tạo rạn, nổi bật với cấu trúc phân nhánh giống gạc hươu hoặc sừng nai. Việc phá hoại san hô của nhóm du khách được người dân phát hiện, ghi lại hình ảnh và nhắc nhở.

Biển cảnh báo không được hủy hoại cảnh quan và hệ sinh thái san hô. Ảnh: Ngọc Vân

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực gần Hòn Chồng có hệ sinh thái san hô rộng khoảng 11ha. Từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, đơn vị khoanh vùng bảo vệ tạm thời khu vực Hòn Chồng – Đặng Tất để phục hồi hệ sinh thái.