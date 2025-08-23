Gần đây, nhiều người khi lặn biển Hòn Bạc trong vịnh Nha Phu thuộc phường Đông Ninh Hòa đã phát hiện xác cá chết hàng loạt. Cạnh đó là các rạn san hô bị gãy, nằm la liệt.

Theo ông Nguyễn Quang Huy (huấn luyện viên PADI Master Scuba Diver Trainer tại Khánh Hòa), vào ngày 15/8 vừa qua, khi lặn biển, ông tận mắt thấy nhiều xác cá chết dưới đáy biển và san hô bị ngã ngang.

Cá chết nhiều dưới biển Hòn Bạc trong vịnh Nha Phu. Ảnh: N.X

Những người có kinh nghiệm lặn biển nghi ngờ hiện tượng cá chết, san hô gãy ở Hòn Bạc có dấu hiệu của việc đánh bắt bằng thuốc nổ. Khi mìn phát nổ dưới nước, sóng xung kích lan tỏa mạnh khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như khi bị va đập với neo tàu.

Ngoài ra, ông Huy cho hay, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở khu vực này, mà còn xuất hiện ở nhiều địa điểm khác vắng vẻ, ít du khách như Hòn Đỏ, vịnh Vân Phong hay Hòn Trâu Nằm, nơi cũng có hiện tượng đánh bắt bằng thuốc nổ.

Thợ lặn phát hiện cá chết, san hô bị gãy nhiều dưới biển Hòn Bạc. Ảnh: N.X

Liên quan đến sự việc này, chiều 23/8, trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin về tình trạng cá chết và san hô bị gãy dưới vùng biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu.

Đơn vị đã yêu cầu Chi cục Thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng cùng UBND phường Đông Ninh Hòa để xác minh tình trạng cá chết. Ngoài ra, lực lượng Biên phòng đang điều tra nguyên nhân sự việc liên quan đến đánh bắt bằng thuốc nổ để có hướng xử lý.

Đồng thời, Chi cục Thủy sản sẽ hướng dẫn phường thành lập mô hình đồng quản lý, giao nước cho cộng đồng dân cư quản lý, nhằm tăng cường sự tham gia của người dân.

Nhiều loại cá nhỏ, cá lớn... chết trắng ở khu vực Hòn Bạc, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc tuyên truyền và vận động người dân địa phương được nhấn mạnh để họ chấp hành quy định và tố giác các hành vi vi phạm, vì người dân thường nắm rõ thông tin về các hoạt động trong khu vực. Sự tham gia của người dân thông qua mô hình đồng quản lý là rất cần thiết để giải quyết vấn đề này.