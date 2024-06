Anh Hồng Phát, một hướng dẫn viên địa phương cho biết, khi hình ảnh những rạn san hô bị tẩy trắng, chết hàng loạt lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều du khách nhắn tin, gọi điện để hỏi thăm tình hình.

"Lặn biển ngắm san hô là một hoạt động thu hút du khách ở Côn Đảo, nhất là vào mùa du lịch hè. Những người làm du lịch như chúng tôi liên tục cập nhật thông tin để tư vấn chính xác nhất cho du khách", anh Phát cho biết.

Những rạn san hô rực rỡ ở Côn Đảo bị tẩy trắng hàng loạt. Nguồn video: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Theo ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, ngày 28/5 đơn vị đã tiến hành khảo sát, kiểm tra các rạn san hô ven bờ tại các vùng biển như: Vịnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, vịnh Đầm Tre, hòn Tre Nhỏ, hòn Trứng...

Trong quá trình khảo sát, đơn vị bước đầu ghi nhận lượng lớn san hô bị tẩy trắng và chết. Hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã kết nối với Viện Hải dương học Nha Trang để phối hợp khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết hơn về tình trạng, nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hiện tượng san hô bị tẩy trắng hàng loạt tại Côn Đảo. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Được biết, nhiệt độ sống lý tưởng của san hô dao động từ 24 đến 30 độ C. Trong khi, nhiệt độ nước tầng đáy của vùng biển Côn Đảo do cơ quan chức năng ghi nhận lên tới 31 độ C, nghi do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino làm nước biển tầng đáy nóng lên.

Nhiệt độ nước biển tăng cao khiến san hô trục xuất tảo sống trong mô ra ngoài, làm màu sắc rực rỡ biến mất, gây tình trạng tẩy trắng.

Một số loài san hô bị tẩy trắng có thể phục hồi đáng kể khi nhiệt độ nước biển giảm. Nếu nhiệt độ nước biển tại các rạn san hô không giảm thì khả năng phục hồi của san hô rất thấp và diện tích san hô chết sẽ rất lớn.

Hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng đã diễn ra nhiều tại Côn Đảo, nặng nhất là những năm 1998, 2010, 2016 do hiện tượng El Nino. Sau đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã khảo sát và triển khai công tác phục hồi san hô tại các điểm đảo.

Huyện Côn Đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích khoảng 76km2. Những năm gần đây, Côn Đảo là điểm đến thu hút rất đông khách du lịch.

San hô phát triển rất mạnh ở xung quanh Vườn Quốc gia Côn Đảo, với diện tích khoảng 1.500ha với 360 loài. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo