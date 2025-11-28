Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã chọn ra được những cái tên xuất sắc nhất để trao các giải thưởng chính thức và kỹ thuật. Chức vô địch năm nay thuộc về golfer Trần Đăng Khoa - Khu vực Miền Bắc.

Trao giải Best Gross cho Golfer vô địch mùa giải 2025

Giải golf ngành Nhôm - Kính - Cửa toàn quốc 2025, không chỉ là nơi hội tụ những golfer xuất sắc trong ngành mà còn là dịp giao lưu, trao đổi hợp tác, kết nối cộng đồng yêu golf trong và ngoài ngành. Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cùng tinh thần thể thao của các golfer đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho mùa giải. Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng có những chuyển dịch về công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và xu hướng vật liệu xanh, sân chơi này giúp liên kết chuỗi cung ứng - từ nhà sản xuất đến nhà thi công - và gia tăng nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp tham gia.

Lễ khai mạc giải đấu

Sự thành công của Giải golf ngành Nhôm - Kính - Cửa toàn quốc 2025 không thể thiếu dấu ấn, sự đồng hành đến từ các nhà tài trợ, trong đó phải kể tới như nhà tài trợ kim cương: Công ty Schuco Viêt Nam, cùng 12 nhà tài trợ vàng, 7 nhà tài trợ bạc, 23 nhà tài trợ đồng, 5 nhà tài trợ quà tặng và 4 nhà tài trợ HIO.

Danh sách các nhà tài trợ

Nhờ sự tham gia, hỗ trợ của các nhà tài trợ, giải đấu đã trở thành điểm hẹn chuyên nghiệp, kết nối doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác và thúc đẩy thị trường xây dựng, vật liệu xây dựng phát triển mạnh mẽ. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng tính chuyên môn cho mùa giải 2026 nhằm gia tăng lợi ích kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Vinh danh các nhà tài trợ Vàng

Đặc biệt tại Gala trao giải, Ban tổ chức giải đã tổ chức chương trình đấu giá từ thiện nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lụt vừa qua. Nghĩa cử nhân văn này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp và các golfer, với hàng trăm tập thể và cá nhân cùng chung tay đóng góp, gây quỹ khoảng 500 triệu đồng. Hoạt động thiện nguyện không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong ngành.

Đấu giá và quyên góp từ thiện ủng hộ miền Trung

Giải đấu khép lại nhưng dư âm tốt đẹp vẫn còn lan tỏa: những mối quan hệ hợp tác mới, những cơ hội kinh doanh được mở rộng, tinh thần thể thao được nâng cao và cộng đồng ngành được gắn kết bền chặt hơn.

Thế Định