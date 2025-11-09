Giải đấu khép lại trong ngày 9/11. Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư - Trưởng ban tổ chức giải, cho rằng các golfer có một ngày thi đấu với những trải nghiệm tuyệt vời. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, năm nay, giải golf thường niên “Tấm lòng vàng Nhà đầu tư” lần thứ 4 có sự tham dự của hơn 140 golfer, tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của những nhà hảo tâm.

Giải đấu mang nhiều ý nghĩa.

Theo Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, trải qua 3 mùa giải liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2024, giải golf đấu quyên góp được hàng nghìn suất hỏng bổng, tổng trị giá hàng tỷ đồng, được trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn, các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua giải, nhiều golfer biết tới nhau, kết nối quan hệ trong cuộc sống và công việc.

Hơn 140 golfer tranh tài tại giải.

“Chúng tôi cam kết sẽ cùng đại diện các nhà tài trợ trao tận tay số tiền quyên góp được qua giải đấu tới các hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi”, ông Phạm Đức Sơn nhấn mạnh.

Kết thúc giải đấu, golfer Nguyễn Hồng Hải vô địch ở bảng nam, trong khi bảng nữ người đăng quang là Nguyễn Thị Thu Hồng.