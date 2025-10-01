Giải golf HTV Swing Cup dự kiến quy tụ hàng trăm golfer là doanh nhân, người có handicap tốt (single handicap) và những người đam mê golf từ khắp các CLB trên cả nước.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự thay đổi trong điều lệ thi đấu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Cụ thể, số lượng đội tham dự được mở rộng lên hơn 18 đội.

BTC công bố giải đấu lần II

Sau ngày thi đấu vòng loại (26/12), BTC chọn 18 đội có thành tích tốt nhất để bước vào vòng chung kết tranh ngôi vô địch. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các hạng mục dành cho CLB Nhất, Nhì, Ba cùng giải kỹ thuật Hole-in-one giá trị.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, các golfer và đối tác sẽ cùng chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ chi phí mổ miễn phí cho các trẻ em nghèo bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch…