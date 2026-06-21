Chiều 21/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc sau ba ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, gắn kết. Sự kiện thu hút đông đảo cơ quan báo chí, người làm báo và công chúng tham gia với nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và giao lưu văn hóa ý nghĩa.

Ban tổ chức trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

Diễn đàn lớn của những người làm báo cả nước

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định Hội Báo toàn quốc 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và mục tiêu đề ra, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng giới báo chí cũng như công chúng.

Theo ông Lợi, hội báo năm nay diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những thành tựu của nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là cơ hội để đội ngũ những người làm báo quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động báo chí.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo phát biểu bế mạc

Trong khuôn khổ hội báo, 87 gian trưng bày được thiết kế hiện đại, đồng bộ đã giới thiệu những thành tựu, sản phẩm báo chí tiêu biểu của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các cấp Hội Nhà báo và các cơ sở đào tạo báo chí trên cả nước.

Các gian trưng bày đã phản ánh sinh động quá trình phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cho thấy những nỗ lực mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới phương thức sản xuất nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại truyền thông số.

Nhiều vấn đề nóng của báo chí được thảo luận thẳng thắn

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội Báo toàn quốc 2026 là Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên làm việc, bao gồm phiên toàn thể, các phiên thảo luận chuyên sâu và phiên bế mạc.

Tại diễn đàn, nhiều vấn đề quan trọng của ngành báo chí đã được các nhà quản lý, chuyên gia truyền thông và lãnh đạo cơ quan báo chí trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề như sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí; phát triển kinh tế báo chí trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt; nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách ở địa phương; cũng như những giải pháp giúp báo chí thích ứng với môi trường truyền thông số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao giải A - Giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc

Các phiên thảo luận không chỉ góp phần nhận diện những cơ hội và thách thức mà còn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều chương trình bên lề cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới báo chí. Trong đó, Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 và các hoạt động dâng hương tri ân đã góp phần tăng cường sự gắn kết, lan tỏa niềm tự hào nghề nghiệp và khơi dậy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trao hơn 100 giải thưởng

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 57 giải thưởng “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc” cho các đơn vị có không gian trưng bày sáng tạo, thu hút và thể hiện hiệu quả bản sắc riêng của cơ quan báo chí.

Cùng với đó, 46 giải thưởng “Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc” cũng được trao cho các tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều loại hình báo chí khác nhau, ghi nhận những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí.

Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026 chiều 21/6

Hội Báo toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước; đồng thời, tạo diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nghề nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số, hướng tới mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và phụng sự hiệu quả sự phát triển của đất nước.