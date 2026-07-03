Ngày 3/7, lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân của một bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h45 cùng ngày, bà Phan Thị Bé (SN 1985, trú thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy) trên đường đi chợ phát hiện một giỏ nhựa màu trắng ngà đặt bên lề đường, khu vực cổng họ Phan Kế, xóm Diên An, thôn Hải Dương.

Kiểm tra bên trong giỏ, bà Bé phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi, nặng khoảng 4,5kg. Trong giỏ còn có quần áo, tã, một lon sữa và một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Sức khỏe của cháu bé hiện ổn định, đang được bà Phan Thị Bé chăm sóc. Ảnh: CTV

Trong giỏ có một mảnh giấy được cho là của người mẹ, với nội dung cho biết cháu sinh ngày 2/6/2026. Do hoàn cảnh khó khăn nên người mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng và mong người nhặt được chăm sóc cháu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thủy phối hợp với Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe cho cháu bé và lập biên bản theo quy định.

Ông Lê Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết, sức khỏe của cháu bé hiện ổn định. Chính quyền địa phương đã tạm giao cháu cho gia đình bà Phan Thị Bé chăm sóc trong thời gian chờ xác minh, tìm cha mẹ hoặc người thân.

Theo quy định, nếu hết thời gian thông báo mà không có người thân đến nhận, UBND xã Mỹ Thủy sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.