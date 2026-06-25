Quảng Trị:

Ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực Chùa Hoằng Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Mỹ phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã đến hiện trường kiểm tra tình trạng sức khỏe, thực hiện các biện pháp chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực chùa Hoằng Phúc. Ảnh: Công an xã Tân Mỹ

Qua xác minh, cháu bé là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng gần 3 kg. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong một túi xách màu xanh để trên ghế đá. Bên trong túi có một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh cùng một bức thư viết tay.

Trong thư, người mẹ cho biết bản thân là sinh viên, hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng nuôi dưỡng con và mong nhà chùa chăm sóc cháu bé. Theo nội dung bức thư, cháu bé được sinh vào lúc 11h10 ngày 22/6/2026.

Bức thư viết tay được cho là của người mẹ. Ảnh: Công an xã Tân Mỹ

Để bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé, lực lượng chức năng đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để được các y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa cháu bé đến vệnh viện để được theo dõi, chăm sóc theo quy định. Ảnh: Công an xã Tân Mỹ

Hiện Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đề nghị người thân của cháu bé sớm liên hệ UBND xã Tân Mỹ để làm các thủ tục nhận con theo quy định.