MS 2026.108

Mắc bệnh bẩm sinh, từ khi chào đời đến nay đã hơn 1 tuổi, bé Lã Đăng Khoa (SN 2025) ở viện nhiều hơn ở nhà.

Bé Lã Đăng Khoa mắc bệnh bẩm sinh, mới 1 tuổi đã trải qua 4 lần phẫu thuật

Khi mang thai 24 tuần, trong một lần siêu âm, chị Lại Thị Huyền Trang (SN 1996) bàng hoàng nhận tin con bị giãn đài bể thận, giãn niệu quản bẩm sinh. Dù lo lắng, chị được bác sĩ động viên rằng bệnh có thể điều trị nên phần nào yên tâm.

Ngày 24/2/2025, bé Khoa chào đời. Chỉ sau 3 ngày tuổi, bé đã phải chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang Bệnh viện Việt Đức để theo dõi chuyên sâu. Sau 13 ngày điều trị, gia đình mới được đón con về, nhưng niềm vui chẳng kéo dài.

Khi con được 2 tháng tuổi, bác sĩ buộc phải phẫu thuật dẫn lưu niệu quản thận trái. Đứa trẻ còn đỏ hỏn đã phải lên bàn mổ khiến chị Trang vừa sinh không lâu cũng chỉ biết đứng ngồi không yên ngoài phòng phẫu thuật.

Chỉ một tháng sau, tình trạng bệnh của bé diễn biến phức tạp, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật đặt ống dẫn lưu niệu quản - bàng quang. Hai tháng sau đó, ống dẫn lưu được rút để bé có thể sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, khi bé Khoa được 9 tháng tuổi, bệnh tái phát nặng hơn. Bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật tạo hình niệu quản và đặt lại ống dẫn lưu. Đến 2 tháng sau, do tình trạng ứ mủ nhiều, để tránh nguy cơ nhiễm trùng, các bác sĩ buộc phải cắt túi cùng niệu quản.

Gánh nặng kinh tế chồng chất

Sau nhiều lần phẫu thuật, thời gian gần đây, bé Khoa vẫn liên tục nhập viện do nhiễm khuẩn tiết niệu, nay lại mắc thêm viêm phổi. Hiện bé đang điều trị virus RSV tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, sau đó sẽ tiếp tục chuyển về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi.

Con bệnh tật triền miên, gia đình chị Trang gặp khó khăn về kinh tế

Từ khi chào đời đến nay, quãng thời gian bé ở viện nhiều hơn ở nhà. Tháng nào chị Trang cũng phải đưa con đi khám, điều trị bằng kháng sinh kéo dài.

Không chỉ đối mặt với bệnh tật, gia đình bé còn rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế. Gia đình chị Trang sinh sống tại thôn 1 Hưng Công, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình. Chồng chị, anh Lã Văn Duẩn (SN 1992), làm lái xe công trường, thu nhập bấp bênh. Vì 2 con còn nhỏ và đều mang bệnh nên chị Trang không thể đi làm.

Trước bé Khoa, con gái đầu lòng của chị là bé Lã Thanh Nhàn (SN 2023) cũng mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh, phải phẫu thuật nhiều lần mới dần ổn định.

Đến nay, chi phí điều trị cho bé Khoa đã lên tới gần 200 triệu đồng. Ngoài các khoản phẫu thuật, chi phí thuốc men có nhiều loại nằm ngoài danh mục bảo hiểm, khiến gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.

“Con còn nhỏ mà phải mổ hết lần này đến lần khác, nhìn con đau tôi xót lắm. Nhưng các bác sĩ nói chặng đường điều trị phía trước của con vẫn còn dài với những ca phẫu thuật tiếp theo. Chúng tôi mong con vượt qua bệnh tật để được lớn lên như bao đứa trẻ bình thường. Hiện chi phí điều trị là nỗi lo lớn của gia đình”, chị Trang nghẹn ngào.

Hoàn cảnh gia đình chị Trang thuộc diện khó khăn

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Lã Đăng Khoa đã trải qua 4 ca phẫu thuật và nhiều lần điều trị kháng sinh. Tình trạng bệnh của bé còn cần theo dõi lâu dài.

Mới hơn 1 tuổi, tuổi thơ của bé Khoa gắn liền với bệnh viện, những ca mổ và thuốc men. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, trong khi gia đình đã gần như kiệt quệ. Lúc này bé Khoa và gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Bạn đọc giúp em Lã Đăng Khoa có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.108 (bé Lã Đăng Khoa) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lại Thị Huyền Trang (mẹ bé Khoa) theo địa chỉ: Thôn 1 Hưng Công, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0968614927.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.