MS 2026.102

Biến cố ập đến người đàn ông bất hạnh

Dù đã bán sạch ruộng vườn, vay mượn khắp nơi nhưng chị Nguyễn Thị Năm (SN 1993) vẫn đành lực bất tòng tâm khi số tiền trong túi không còn đủ để tiếp tục hành trình giành lại sự sống cho chồng.

Anh Hiển bị bỏng lửa toàn thân phải gồng mình chống chọi với những cơn đau bỏng rát

Mỗi ngày trôi qua là một ngày hy vọng của gia đình chị vơi đi. Trên giường bệnh, anh Lê Thanh Hiển (SN 1984, ở xóm Phố Trào, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) vẫn đang phải gồng mình chống chọi với những cơn đau bỏng rát sau hàng loạt ca phẫu thuật. Ngoài hành lang bệnh viện, người vợ trẻ gần như kiệt sức khi phải đối diện với những khoản nợ ngày một chồng chất.

Gia đình vốn đã khó khăn. Vợ chồng anh Hiển quanh năm làm thuê tại các xưởng bóc gỗ ở xã Yên Trạch, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo bữa ăn hằng ngày và tiền học cho con nhỏ.

Mang theo hy vọng đổi đời, thoát cảnh làm thuê, vợ chồng anh từng vay vốn mở một xưởng gỗ nhỏ. Nhưng ước mơ chưa kịp thành hình thì đã vội dang dở khi thị trường khó khăn, xưởng phải đóng cửa, nợ nần vẫn còn đó.

Năm 2024, anh Hiển bất ngờ mắc bệnh tâm thần. Từ trụ cột gia đình, anh dần mất khả năng lao động. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai chị Năm.

Biến cố chưa dừng lại ở đó. Chiều 14/12/2025, trong lúc sinh hoạt, do mất kiểm soát nhận thức, anh Hiển làm lửa bén vào giường gỗ, khiến chăn đệm bốc cháy dữ dội. Khi hàng xóm phát hiện và dập lửa, cơ thể anh đã bị bỏng nặng.

Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện tỉnh, anh được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng tới 62% diện tích cơ thể, nhiều vị trí bỏng sâu.

Vợ nghèo bất lực trước chi phí điều trị

Từ ngày nhập viện, anh Hiển đã trải qua 7 ca phẫu thuật cắt lọc, ghép da. Mỗi lần bước vào phòng mổ là một lần gia đình thêm kiệt quệ.

“Bác sĩ nói còn phải mổ nữa, còn phải điều trị dài ngày. Tôi nghe mà chân tay rụng rời, không biết xoay đâu ra tiền…”, chị Năm nghẹn ngào.

Ngày ngày trôi qua, chị vừa chăm chồng, vừa xoay xở vay mượn lo chi phí điều trị cho anh. Nhưng những người thân quen cũng đều khó khăn, không thể giúp được nhiều. Hàng xóm thương tình, người góp cân gạo, người cho mượn ít tiền, song cũng không được bao nhiêu.

Ở quê nhà, căn nhà nhỏ giờ gần như trống trơn. Tài sản có giá trị đã lần lượt bán đi. Đến mảnh ruộng ít ỏi, là chỗ dựa cuối cùng, chị cũng đành dứt lòng bán với giá 50 triệu đồng. Nhưng số tiền ấy chỉ như “muối bỏ bể” trước chi phí điều trị kéo dài. Chị Năm cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị đã vay mượn hơn 200 triệu đồng.

Con đường cứu chữa cho anh Hiển ngày càng trở nên mong manh. “Tôi sợ nhất là lúc bác sĩ báo phải mổ gấp mà trong tay không còn đồng nào. Nghĩ đến việc phải buông tay… tôi không chịu nổi”, chị bật khóc.

Anh Hiển sẽ còn phải phẫu thuật nhiều đợt, chi phí tốn kém

Theo các bác sĩ, tình trạng của anh Hiển rất nặng, cần tiếp tục nhiều đợt phẫu thuật, sử dụng thuốc đặc trị ngoài bảo hiểm và điều trị phục hồi lâu dài, chi phí tốn kém.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng xóm Phố Trào (xã Yên Trạch), cho biết, gia đình anh Hiển là hộ khó khăn tại địa phương, không có sinh kế ổn định.

“Vợ chồng anh Hiển đi làm thuê nuôi con. Năm ngoái, anh Hiển bỗng nhiên phát bệnh thần kinh không ổn định, đã vào viện điều trị một thời gian. Không may mới đây, anh Hiển lại bị bỏng nặng. Biến cố liên tiếp ập đến khiến gia đình họ gần như rơi vào cảnh khốn đốn”, bà Hằng chia sẻ.

Nhìn anh Hiển đau đớn trên giường bệnh, không còn tài sản, không còn khả năng vay mượn, chị Năm bất lực không biết làm sao để níu giữ được mạng sống cho chồng. Lúc này, mỗi sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp anh Hiển có thêm cơ hội sống.

Bạn đọc giúp anh Lê Văn Hiển có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.102 (anh Lê Văn Hiển) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Năm (vợ anh Hiển) theo địa chỉ: xóm Phố Trào, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0976140806

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.