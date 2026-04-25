MS 2026.105

Một buổi chiều ngày 14/4 định mệnh khiến cậu bé Lường Văn Luyến lâm vào tình trạng nguy kịch. Trong lúc đi tắm thác cùng các bạn tại thôn Trà Lương 2 (xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai), không may Luyến bị trượt chân, ngã đập đầu vào vách đá rơi xuống suối. May mắn cậu bé được người thân phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Do vết thương quá nặng, Luyến được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong ngày. Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng của Luyến khá nguy kịch: chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng bán cầu trái, xuất huyết não.

Cùng với nỗi đau con trai đang đứng trước lằn ranh sinh tử, gia đình Luyến rơi vào cảnh khổ tâm khi hàng loạt khó khăn bủa vây gia đình.

Anh Lường Văn Lưu (SN 1984, bố Luyến) vốn là trụ cột kinh tế của gia đình. Tuy nhiên, cách đây 10 năm, anh Lưu gặp tai nạn lao động, sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng. Từ đó đến nay, anh không thể làm việc nặng, kinh tế gia đình từ đó ngày càng khó khăn.

Hiện nguồn sống của gia đình Luyến phụ thuộc vào nương ngô, sắn do vợ chồng anh Lưu canh tác nên có những thời điểm cả nhà rơi vào cảnh thiếu ăn.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Luyến bị chấn thương sọ não nguy kịch

Do sức khỏe yếu, từ khi con trai chuyển xuống viện ở Hà Nội, anh Lưu đành nhờ em trai là anh Lường Văn Anh (SN 1994) chăm sóc Luyến ở viện.

Để có tiền điều trị cho Luyến, ở quê nhà, anh Lưu chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được 20 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, số tiền này đã cạn kiệt bởi chi phí thuốc men quá tốn kém, chưa tính tiền sinh hoạt và đi lại.

“Gia đình anh tôi cũng cố hết sức rồi. Mấy ngày qua, gia đình anh Lưu chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ nhưng ở nhà, ai cũng thiếu ăn, lấy đâu ra tiền cho vay”, anh Văn Anh nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện Luyến đang được người chú ruột là anh Lường Văn Anh chăm sóc ở viện

Số phận của Luyến hiện vẫn hết sức mong manh. Theo anh Văn Anh, bác sĩ nói, nếu may mắn qua khỏi, Luyến sẽ phải trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài với chi phí tốn kém.

Đại diện phòng Công tác xã hội của Bệnh viện cho biết: Bệnh nhân Lường Văn Luyến bị tai nạn ngã, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Hiện bệnh nhân đang điều trị hồi sức nên chi phí mỗi ngày rất cao. Gia đình đã nộp tạm ứng viện phí nhưng không đủ, trong khi quá trình điều trị của bệnh nhân dự kiến còn kéo dài.

Gia cảnh Lường Văn Luyến gặp nhiều khó khăn khi cậu bé nằm viện điều trị lâu dài

Sự sống của cháu Lường Văn Luyến đang được níu giữ từng giờ ở bệnh viện, trong khi đó, gia đình em không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa dang rộng vòng tay sẻ chia, giúp đỡ để cậu bé người Tày có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, giành lại sự sống.

Bạn đọc giúp em Lường Văn Luyến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.105 (em Lường Văn Luyến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lường Văn Lưu (bố của Luyến) theo địa chỉ: thôn Trà Lương 2, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.