MS 2026.104

Tại khoa Nhi (Bệnh viện Việt Đức), khi nhắc đến bé Mò Minh Tiến (1 tuổi, trú ở bản Ruộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang), ai cũng xót xa. Đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải nằm viện giành giật sự sống với bạo bệnh.

Cú ngã nguy hiểm khiến bé Mò Minh Tiến (1 tuổi) bị di chứng nặng nề

Những ngày theo con điều trị, anh Mò A Tỷ (SN 1980) gần như không dám chi tiêu gì cho bản thân. Bữa cơm hằng ngày, anh phải xin từ các đoàn từ thiện; sữa cho con cũng nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ và người nhà bệnh nhân trong khoa.

Gia cảnh khốn khó, tai họa liên tiếp ập đến

Anh Tỷ cho biết, vợ chồng anh có 4 người con, bé Tiến là con út. Người con gái lớn đã lập gia đình, nguồn thu nhập chính của cả nhà chỉ dựa vào vài sào ruộng. Những ngày nông nhàn, vợ chồng anh vào rừng lấy củi mang xuống chợ bán để mua thêm thức ăn.

Thời điểm vợ mang thai bé Tiến, gia đình đã vô cùng khó khăn khi chỉ còn mình anh là lao động chính.

“Lúc vợ tôi sinh con cũng là khi gia đình túng quẫn nhất, ruộng mất mùa, con đông. Không ngờ khi Tiến mới 6 tháng tuổi lại bị ngã từ trên giường xuống phải đi cấp cứu”, anh Tỷ nghẹn ngào nhớ lại.

Anh Tỷ nghẹn ngào: nếu không có tiền chắc phải đưa con về nhà…

Sau tai nạn, bé Tiến được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc cấp cứu, sau đó bé được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Do chấn thương nặng và phức tạp, các bác sĩ tiếp tục chuyển bé xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Sau thời gian điều trị tích cực, bé qua cơn nguy kịch được xuất viện về nhà nhưng di chứng để lại rất nặng. Gần 1 năm tuổi, bé vẫn không biết lẫy, thường xuyên sốt kéo dài, quấy khóc.

Thương con, vợ chồng anh tiếp tục vay mượn đưa con đi khám. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, từ kết quả chụp chiếu, bác sĩ phát hiện bé bị tụ máu trong não và đã tiến hành phẫu thuật. Sau mổ, bé được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Kiệt quệ trước chi phí điều trị kéo dài

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bé Tiến nhập viện trong tình trạng sốt, đau nhiều sau tai nạn ngã cao trước đó 4 tháng. Bệnh nhân đã được điều trị tại nhiều bệnh viện và phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị hậu phẫu bằng kháng sinh, giảm đau; tiên lượng cần điều trị kéo dài với chi phí dự kiến khoảng 50 triệu đồng.

Nghe đến số tiền này, vợ chồng anh Tỷ chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Trước đó, để cứu con, gia đình đã bán con trâu, tài sản lớn nhất của gia đình. Đến nay, trong nhà không còn gì có thể bán.

“50 triệu đồng với gia đình tôi lúc này là quá lớn. Có bán cả nhà cũng chưa chắc đủ. Con có bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải mua thêm thuốc ngoài và nhiều chi phí phát sinh. Gia đình tôi thực sự không còn cách nào, nếu không có tiền chắc phải đưa con về nhà…”, anh Tỷ xót xa.

Gia đình anh Mò A Tỷ thuộc diện khó khăn ở địa phương

Mới 1 tuổi, bé Mò Minh Tiến còn quá nhỏ để chống chọi với những cơn đau và hành trình điều trị dài phía trước. Sự sống của em vẫn còn cơ hội, nhưng gia đình đã rơi vào cảnh cùng cực. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé Tiến có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, giành lại sự sống và tương lai phía trước.

Bạn đọc giúp bé Mò Minh Tiến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.104 (bé Mò Minh Tiến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Mò A Tỷ theo địa chỉ: bản Ruộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.