Ngày 14/5, Điện lực Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết, khoảng 20h30 tối qua (13/5), tại thôn Tà Tầu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến em S.A.C. (11 tuổi) tử vong.

Vào thời điểm trên, Điện lực Nghĩa Lộ phát hiện máy cắt MC 379/44A Thạch Lương thuộc đường dây 35kV lộ 379E12.2 tác động cắt nhanh và tự đóng lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến em S.A.C. tử vong. Ảnh: ĐLNL

Trong quá trình kiểm tra tại hiện trường, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra tai nạn điện tại khu vực xã Trạm Tấu.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, em S.A.C. đã trèo lên cột điện số 92 thuộc đường dây 379E12.2 để lấy tổ chim. Trong quá trình trèo lên cột điện, nạn nhân vi phạm khoảng cách an toàn điện cao áp, bị điện phóng trúng dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, vị trí này đã được lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo: “Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người” cùng biển số cột.

Đại diện ngành điện cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, tuyệt đối không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc lại gần hành lang lưới điện cao áp để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.