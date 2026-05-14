Chiều 14/5, lãnh đạo UBND xã Hải Lăng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, tại Km27+750 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Hải Lăng, đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải lưu thông ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 90H-018.xx kéo theo rơ-moóc biển số 37C-054.xx do tài xế L.H.P. (28 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 51C-460.xx chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe tải biển số 51C-460.xx tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được xác định.

Xe cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên tuyến Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua xã Hải Lăng. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ vụ việc.