Thi thể được tìm thấy vào khoảng 8h30 cùng ngày. Ông T. được xác định là nghi phạm liên quan vụ một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể xảy ra trước đó tại địa phương.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 22h10 ngày 11/5, người thân phát hiện chị C.T.S. (SN 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Khu vực phát hiện thi thể ông Đ.X.T. Ảnh: CTV

Nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân tên Đ.X.T. Từ thời điểm chị S. được phát hiện tử vong, người đàn ông này không có mặt tại địa phương.

Theo chính quyền địa phương, sau khi vụ việc xảy ra, hơn 100 người gồm công an, biên phòng, dân quân và người dân đã được huy động để truy tìm nghi phạm. Lực lượng chức năng cũng sử dụng chó nghiệp vụ và flycam phục vụ công tác tìm kiếm xuyên đêm.

Hiện nạn nhân đã được mai táng theo phong tục địa phương. Ảnh: X.P

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Được biết, chị S. và T. đã ly hôn. Nạn nhân và nghi phạm có với nhau 4 con nhỏ.