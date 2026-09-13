Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Phước Năng vừa hỗ trợ một bé trai 13 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi gặp lại gia đình sau nhiều ngày rời nhà đi tìm mẹ.

Trước đó, chiều 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở thôn Ka Tôi, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện em A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình giữa trời mưa.

Qua hỏi thăm, Quốc cho biết em đang đi tìm mẹ là chị Y Hành (34 tuổi), hiện đi làm thuê tại khu vực xã Phước Năng.

A Quốc được cán bộ Công an xã Phước Năng chăm sóc, bố trí ăn uống sau nhiều ngày rời nhà đi tìm mẹ. Ảnh: P.N

Lực lượng công an sau đó đưa em về trụ sở để bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, đồng thời xác minh thông tin và tìm cách liên hệ với người thân của em.

Từ những thông tin Quốc cung cấp, Công an xã Phước Năng đã liên hệ, kết nối với gia đình em. Đến tối cùng ngày, người thân đến trụ sở công an đón Quốc về.

Em A Quốc được người thân đến đón tại Công an xã Phước Năng sau khi lực lượng chức năng phát hiện em đi một mình giữa trời mưa. Ảnh: P.N

Theo thư cảm ơn của gia đình gửi lực lượng công an, chị Y Kiêm (18 tuổi, chị ruột của Quốc) cho biết do nhớ mẹ đang đi làm thuê, Quốc tự ý rời nhà từ ngày 7/9.

Sau khi phát hiện Quốc mất tích, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin nên rất lo lắng.

Thư cảm ơn do chị Y Kiêm, chị ruột của A Quốc, gửi Công an xã Phước Năng sau khi lực lượng công an hỗ trợ em trở về với gia đình. Ảnh: P.N

Người thân cho biết, rất bất ngờ khi Quốc đã một mình đi bộ quãng đường hơn 100km trong 6 ngày đến địa bàn xã Phước Năng để tìm mẹ.

Sau khi đón em về, gia đình gửi lời cảm ơn Công an xã Phước Năng vì đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ Quốc gặp lại người thân an toàn.