Ngày 8/9, thông tin từ Công an phường Liêm Tuyền cho biết, đơn vị đang tìm người thân cho một bé gái khoảng 2 tuổi được phát hiện đi lạc trên địa bàn.

Cháu bé khoảng 2 tuổi đi lạc đang được người dân chăm sóc

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 6/9, người dân phát hiện bé gái đang đi một mình, không có người trông coi tại khu vực gần Nhà văn hóa TDP Văn Lâm Trại (thuộc TDP 9, phường Liêm Tuyền) nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Thời điểm được phát hiện, bé gái mặc bộ quần áo màu nâu, đi chân trần, không mang theo đồ đạc hay giấy tờ kèm theo.

Khu vực người dân phát hiện cháu bé đi lạc.

Nhận được tin báo, Công an phường Liêm Tuyền phối hợp với Trạm Y tế và các lực lượng liên quan xác minh vụ việc. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, sức khỏe của cháu bé ổn định, cân nặng gần 11kg.

Hiện cháu bé được tạm thời giao cho gia đình bà Trần Thị Mơ – một trong những người đầu tiên phát hiện cháu bé đi lạc, sinh sống tại TDP 9, phường Liêm Tuyền chăm sóc. Theo bà Mơ, thời điểm được phát hiện, bé gái có biểu hiện hoảng sợ, không ngừng tìm kiếm người thân.

Công an phường Liêm Tuyền đề nghị ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.