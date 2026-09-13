Bé trai chạy ở đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành. Clip: Huỳnh Hữu Hoài

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh Huỳnh Hữu Hoài, một tài xế ô tô, phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi chạy một mình trên đường dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành, hướng về Quốc lộ 51 (đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai) tối 12/9.

Đêm khuya, tuyến đường vắng nhưng phương tiện vẫn liên tục lưu thông. Nhìn thấy một đứa trẻ chạy trên đường, anh Hoài giảm tốc độ và dừng xe.

“Ba mẹ con đâu?”, anh Hoài hỏi.

Câu trả lời của cháu bé khiến anh xót xa: “Ba con bỏ con rồi”.

Không để bé trai chạy trên đường, anh Hoài nhẹ nhàng trấn an: "Lại đây chú chở con tới công an, công an kiếm ba cho con nha. Con chạy ở đây rất nguy hiểm".

Hình ảnh bé trai đi lạc trên đường dẫn cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Anh đưa bé lên ô tô. Trên xe, vợ chồng anh liên tục hỏi han, động viên, cố gắng giúp em bình tĩnh và nhớ lại thông tin về gia đình.

Sau đó, anh Hoài chở bé đến trụ sở Công an xã Phước Thái để trình báo. Do đang trên đường đưa vợ đi làm gấp, anh không thể ở lại lâu mà phải tiếp tục công việc.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng hỏi han, chăm sóc và khai thác từ những thông tin ít ỏi mà bé cung cấp, nhanh chóng tìm cách liên lạc với gia đình.

Đến rạng sáng, anh Hoài nhận được thông tin người thân đã tìm thấy và đến đón bé.

Biết cháu bé đã an toàn trở về với gia đình, anh Hoài rất vui.

Sau đó, người cha nhắn tin cảm ơn anh Hoài. Người cha kể, tối hôm đó phải đi làm đêm nên gửi con ở nhà người chị, gần khu vực đường dẫn cao tốc.

Cháu ngủ rồi bất chợt tỉnh giấc, không thấy ba nên hoảng hốt chạy đi tìm. Trong lúc lần theo đường về nhà, em không may đi lạc ra khu vực đường dẫn cao tốc.

“Cũng may gặp được người tốt như anh. Nếu cháu chạy ra quốc lộ không biết sao nữa. Tôi chân thành cảm ơn”, người cha viết.

Người cha nhắn tin cảm ơn anh Hoài. Ảnh: Hữu Hoài

Câu chuyện khiến nhiều người thương cậu bé, nhưng với anh Hoài, phía sau sự cố ấy còn là câu chuyện mưu sinh của một gia đình.

Anh mong mọi người đừng vội trách người cha, người mẹ. Người cha phải đi làm đêm, gửi con nhờ người thân trông giúp và chẳng ai nghĩ một phút giật mình thức giấc lại khiến đứa trẻ bước ra đường tìm ba giữa đêm.

“Quý cô chú đừng trách ba mẹ cháu. Ba mẹ cháu thương cháu lắm, vì cuộc sống mưu sinh ban đêm nên mới xảy ra chuyện như vậy”, anh Hoài chia sẻ.