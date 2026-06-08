Ngày 8/6, Công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) cho biết vừa kịp thời hỗ trợ một người đàn ông đi lạc nhiều ngày trở về đoàn tụ với gia đình.

Người đàn ông đi lạc đã được lực lượng công an hỗ trợ đoàn tụ với gia đình. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải thông tin tìm kiếm người thân đi lạc với nội dung: “Cuộc hành trình tìm cha của 3 đứa con lại bắt đầu. Mọi người có thấy bác thì báo giúp gia đình. Bác cũng có tuổi bị lẫn, đi thì không được nhanh đâu ạ!”.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng nhằm hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy người thân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa đã phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin được đăng tải.

Thời điểm được phát hiện, cụ ông trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoang mang và không nhớ đường về nhà do tuổi cao, trí nhớ suy giảm.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và đưa cụ ông về trụ sở để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, đồng thời hỗ trợ nước uống, thức ăn.

Qua xác minh, người đi lạc được xác định là ông Tô Văn Phước (65 tuổi, trú phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai). Ông Phước đã rời khỏi nhà khoảng 6 ngày, di chuyển qua quãng đường hơn 150km từ Đồng Nai đến xã Phan Rí Cửa.

Ngay sau đó, Công an xã Phan Rí Cửa liên hệ với người thân của ông Phước theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Nhận được tin báo, con gái ông Phước là chị Tô Thị Hồng Tâm (27 tuổi) cùng người thân đã đến trụ sở công an để đón ông về nhà.

Xúc động khi gặp lại cha, chị Tâm đã thay mặt gia đình gửi thư cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa vì tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời.