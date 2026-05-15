Chiều 15/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông báo bé N.G.K (2 tuổi, ngụ xã Hoà Hiệp, TPHCM) - nạn nhân trong vụ bị mẹ và nhân tình bạo hành dã man, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau quá trình điều trị tích cực. Bé được bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM để tiếp tục chăm sóc và bảo vệ lâu dài.

Trước đó, bé K. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nhiều chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể, nghi do bị bạo hành trong thời gian dài. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, theo dõi sát và triển khai phác đồ điều trị toàn diện, đồng thời hỗ trợ tâm lý ban đầu cho bệnh nhi.

Bệnh viện cũng kích hoạt "mô hình một cửa" - cơ chế tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ rơi nhằm đảm bảo bệnh nhi được chăm sóc toàn diện nhất.

Trong suốt quá trình điều trị, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và Phòng Công tác xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho bệnh nhi. Nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm cũng đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi trong giai đoạn khó khăn.

Bệnh nhi được bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM. Ảnh: BVCC

ThS.BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện các tổn thương thể chất của bé cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần cũng dần cải thiện tích cực. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện thống nhất cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện và bàn giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.

"Điều quan trọng nhất lúc này là bé sẽ được sống trong môi trường an toàn, có sự yêu thương và chăm sóc đúng nghĩa. Chúng tôi hy vọng với sự đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng, bé sẽ sớm có một tuổi thơ bình yên hơn", bác sĩ Hương chia sẻ.

Tại trung tâm, bé K. sẽ được đảm bảo môi trường sống an toàn, chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe định kỳ và hỗ trợ tâm lý. Đây cũng là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 11/5, UBND xã Hòa Hiệp đã phối hợp với Viện KSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây tổ chức trao giấy khai sinh cho bé K. Liên quan vụ bạo hành trên, ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.