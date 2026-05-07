Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức thay mặt Bộ trưởng ký công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng do chính người thân, người chăm sóc gây ra, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, gia đình và các cấp, ngành trong việc phát hiện, báo cáo các vụ vi phạm quyền trẻ em. Đồng thời, cần phổ biến kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình để hạn chế nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em; bảo đảm điều kiện tốt nhất để hỗ trợ trẻ khi bị tổn thương về thể chất và tinh thần.

Trẻ em bị bạo hành ở TPHCM

Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Để nâng cao hiệu quả thực thi tại cơ sở, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát những tồn tại, khó khăn trong công tác bảo vệ trẻ em để có biện pháp khắc phục phù hợp, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định nếu cần thiết.

Các địa phương cũng được yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, trong đó chú trọng bố trí nhân sự phụ trách tại cấp xã, duy trì hoạt động đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị địa phương ưu tiên bố trí ngân sách hằng năm cho các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm quyền trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại cho thế hệ tương lai.