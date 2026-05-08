Ngày 8/5, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), PGS.TS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã đến thăm bé N.G.K. (2 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM)) là nạn nhân bị mẹ và nhân tình bạo hành gây bức xúc dư luận tại TPHCM.

Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bạo hành, mức độ rất nặng với chỉ số chấn thương lên tới 9 điểm - ngưỡng báo động đỏ.

Các bác sĩ xác định bé bị chấn thương gan độ II, lách độ II, tụy độ III, thận độ I, dập rách phổi hai bên; đồng thời có nhiều vết thương ở đầu, lưng và gãy cũ xương cánh tay, cẳng tay phải. Những tổn thương cho thấy bé đã bị bạo hành trong thời gian dài.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt mô hình “một cửa” hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại nhằm can thiệp toàn diện về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi.

PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé N.G.K. Ảnh: BVCC.

Các y bác sĩ cho biết, thời điểm vừa tỉnh lại sau cấp cứu, điều đầu tiên bé làm là tìm mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến cả ê-kíp điều trị không kiềm được xúc động.

Hoàn cảnh của bé hiện đặc biệt khó khăn. Theo thông tin từ địa phương, cả bà nội, bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi dưỡng. Trong khi đó, mẹ ruột của bé đang mang thai. Điều này đồng nghĩa sau khi xuất viện, bé gần như không còn nơi để trở về.

Dự kiến sau khi rời bệnh viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội TPHCM tiếp nhận và chăm sóc trong khoảng 3 tháng để thuận tiện cho việc tái khám, trước khi chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục nuôi dưỡng, học tập và phát triển. Toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt hiện do bệnh viện hỗ trợ.

Đến thăm bé tại khoa Ngoại tổng hợp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức không giấu được sự xót xa khi tận mắt chứng kiến những vết thương trên cơ thể của bé. Ông nhẹ xoa đầu, nắm đôi bàn tay chi chít vết thương của bé và gửi lời động viên đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhi.

Bé được đội ngũ nhân viên Y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ân cần điều trị và chăm sóc y tế. Ảnh: BVCC.

BS.CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật bé K. Sau một tuần điều trị, các chỉ số chức năng gan, thận và tụy đã dần cải thiện, tuy nhiên nguy cơ biến chứng vẫn còn cao.

Đặc biệt, các bác sĩ lo ngại tình trạng dập phổi có thể dẫn tới nhiễm trùng, trong khi chấn thương tụy có nguy cơ gây áp xe hoặc nang giả tụy về lâu dài. Hiện bé vẫn còn sốt, nhịp tim nhanh và phải sử dụng hai loại kháng sinh mạnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là xử lý sau khi vụ việc xảy ra mà cần có giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Ông kêu gọi cộng đồng chủ động lên tiếng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành.

PGS Nguyễn Tri Thức cũng nhấn mạnh, chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành trẻ em là có thể gọi đến Tổng đài 111. Khi tổng đài được kích hoạt, các cơ quan chức năng sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ.

