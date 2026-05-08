Ngày 8/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, địa phương vừa có buổi làm việc với VKSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây về việc cấp giấy khai sinh cho cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

Ông Nhân cho hay, Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016 quy định: ''Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột cháu K.) không đăng ký khai sinh cho con theo quy định.

Theo xác minh của chính quyền xã Hòa Hiệp, Trúc có địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây; cháu K. chưa được đăng ký khai sinh.

Do đó, UBND phường Trung Mỹ Tây sẽ tiến hành các thủ tục cấp giấy khai sinh cho cháu K. trước ngày 11/5 tới.

Bé K. đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cháu K., VKSND khu vực 14 - TPHCM đã kiến nghị hai xã, phường trên tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết để cấp giấy khai sinh cho cháu, đảm bảo quyền khai sinh, quyền nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (30 tuổi, cùng tạm trú tại xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn cùng cháu K. tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Trong quá trình sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng trong ngày 2/5, cháu K. bị hành hung liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù cháu bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng cả hai không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hiện cháu bé đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.