Ngày 14/5, UBND xã Định Quán (TP Đồng Nai) cho biết vừa phát thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của một bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở khu vực gần cầu Nàng Cô. Ảnh: A.X

Theo đó, khoảng 18h ngày 8/5, tại khu vực gần cầu Nàng Cô (ấp Phú Ngọc 3, xã Định Quán), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, bé trai khoảng 3 tháng tuổi, nặng 8kg, sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu dị tật. Khi được phát hiện, bé mặc quần áo màu trắng, được quấn trong khăn màu xanh, kèm theo một bộ đồ sơ sinh. Ngoài các vật dụng trên, không có giấy tờ tùy thân hay vật dụng có giá trị nào khác.

UBND xã Định Quán thông báo tìm cha mẹ hoặc thân nhân của bé trai nêu trên, đề nghị sớm đến UBND xã để làm thủ tục nhận lại cháu theo quy định.

Thông báo cũng được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và phát trên hệ thống truyền thanh trong thời hạn 7 ngày. Quá thời hạn trên, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.