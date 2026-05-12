Lạng Sơn: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Ngày 12/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Triệu Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và đang tìm thân nhân.

Cụ thể, vào 21h20 tối 10/5, ông Hoàng Anh Chiến (SN 1973, trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Bình) cùng em vợ là bà Lý Thị Việt trong quá trình di chuyển trên tuyến đường Chi Ma - Lộc Bình đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh đường.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường. Ảnh: UBND xã Lộc Bình

Qua kiểm tra, bé gái khoảng 30 ngày tuổi, cân nặng 5,6kg, không phát hiện dị tật, dị dạng bên ngoài.

Bé được đặt bên cạnh đường kèm theo túi đồ dùng, bên trong có một số quần áo và mảnh giấy ghi: "Tôi không đủ khả năng nuôi cháu nên mong cháu sẽ gặp được gia đình hoặc anh chị nào nhặt được cố gắng giúp tôi nuôi cháu để cháu có một gia đình. Mẹ xin lỗi con, mong con sẽ gặp người tốt".

Ngoài các đồ dùng trên không có tài sản, giấy tờ hay thông tin nào khác liên quan đến cha, mẹ đẻ của trẻ.

Hiện cháu bé đang được gia đình ông Chiến tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vậy ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đề nghị đến UBND xã Lộc Bình để làm thủ tục nhận con theo quy định. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai thông báo đến hết ngày 17/5, nếu không có người đến nhận trẻ thì UBND xã sẽ thực hiện đăng ký khai sinh và giải quyết các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

"Gia đình ông Chiến mong được nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên vẫn phải chờ hết thời gian theo quy định nếu không có ai tới nhận thì mới có phương án bàn giao cháu bé", ông Hùng cho biết.

Nha Trang: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, xác định mẹ 16 tuổi

Chính quyền phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện hơn 1 tháng nay.

Trước đó, sáng 27/3, lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, chưa có người thân nào đến nhận cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu bé là con của sản phụ N.N.T.N. (SN 2010).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.X

UBND phường Nha Trang thực hiện niêm yết thông báo công khai trong 7 ngày (từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5) để tìm người thân cho bé trai trên.

Cơ quan chức năng đề nghị tổ chức, cá nhân hoặc thân nhân của cháu bé sớm liên hệ với UBND phường Nha Trang để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định.