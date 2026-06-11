Chiều 11/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h36 cùng ngày, tài xế Phạm Bá Hoàng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) lái xe tải trên đường ĐT695B theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Đến đoạn qua buôn Ta Ly, xã Ea Hiao, xe tải tông trúng cháu T. (3 tuổi, trú xã Ea Hiao) khi bé chạy băng qua đường. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn, một phụ nữ chở hai cháu nhỏ bằng xe máy dừng bên đường để vào tiệm tạp hóa phía đối diện.

Khi người phụ nữ vừa vào quán, hai cháu nhỏ chạy theo sang đường. Ít phút sau, cháu T. bất ngờ quay ngược lại vị trí đỗ xe máy và bị xe tải tông trúng.