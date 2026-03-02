Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 2/3 trên đường Tân Sơn, phường Tân Sơn (TPHCM).

Thời điểm trên, xe máy BKS 59N1-059.XX do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển, chở theo một người bạn lưu thông theo hướng về đường Quang Trung. Khi đến đoạn đối diện nhà số 241, phương tiện xảy ra va chạm mạnh với xe ôm công nghệ do một nam tài xế điều khiển đang băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NT

Cú tông trực diện khiến hai xe máy trượt dài trên mặt đường, hư hỏng nặng. Người ngồi sau xe 59N1-059.XX tử vong tại chỗ, người điều khiển bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe ôm công nghệ bị thương nhẹ.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đến khoảng 11h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.