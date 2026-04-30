Đoạn video từ camera hành trình được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc ghi lại tình huống giao thông khá phổ biến nhưng rất nguy hiểm, xảy ra vào ngày 27/4, tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường đang trong tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm và nối đuôi nhau. Khi dòng xe phía bên phải bắt đầu nhích lên, một người đi bộ bất ngờ xuất hiện từ giữa các phương tiện, cố gắng băng qua đường.

Do tầm nhìn bị che khuất và khoảng cách quá gần, chiếc ô tô đi phía trước xe gắn camera hành trình đã không kịp phản ứng, dẫn đến va chạm trực diện với người này. Cú tông khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị thương.

Vụ việc cho thấy nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn trong điều kiện giao thông đông đúc, đặc biệt khi người đi bộ sang đường thiếu quan sát, không đúng vị trí quy định và không tuân thủ quy định an toàn.

(Theo Newsflare)

