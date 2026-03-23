Ngày 23/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại cảnh hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện vượt qua gác chắn đường sắt khi tàu hỏa đang lao tới, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng hốt.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 cùng ngày tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thuộc thôn 8, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm này, gác chắn đã được hạ xuống, đèn tín hiệu bật sáng và còi tàu hú liên tục. Nhiều phương tiện dừng lại chờ tàu đi qua. Tuy nhiên, hai nữ sinh đi xe đạp điện (người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm) vẫn vượt lên, lách qua gác chắn để băng qua đường ray.

Chỉ vài giây sau khi hai em đi qua, đoàn tàu chở hàng lao tới, tạo nên tình huống vô cùng nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành vi của hai nữ sinh là coi thường tính mạng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, kết hợp giáo dục để tránh những sự việc tương tự.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết đã nắm thông tin và sẽ chỉ đạo lực lượng công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp.